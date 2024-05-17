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Какие цифры на купюрах приносят богатство и спасут от нищеты

Пятница 17 мая 2024 20:43
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Какие цифры на купюрах приносят богатство и спасут от нищеты Какие цифры приносят деньги (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Многие верят в нумерологию и так называемую "магию чисел", а цифры на купюрах нередко наделяют фантастическими возможностями. И некоторые люди выбирают "счастливые" банкноты, которые становятся их талисманами.

Какие купюры принесут богатство, как выбрать свой счастливый номер, и почему такие банкноты не стоит тратить, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: "Телеграф", UkrMedia.

Какие цифры на деньгах привлекут успех и отпугнут нищету

Один из популярных методов "определения", является ли купюра счастливой, - "анализ" последней цифры из уникального кода, который начинается буквами, а заканчивается разными числами.

Обычно цифры трактуют так:

  • 1 - прилив денег и мотивации, успех в командной работе
  • 2 - ошибки и потеря денег, магнит для нищеты
  • 3 - талисман для славы, ума и богатства
  • 4 - стабильность и богатство
  • 5 - фарт, везение, успех в авантюрах
  • 6 - расточительность, обнищание и отсутствие прибыли
  • 7 - творчество, успех для уверенных в себе людей
  • 8 - привлечение денег, бесконечный поток счастья и положительной энергии
  • 9 - аскетизм, скромная жизнь без счастья и развлечений
  • 0 - "пустая" цифра, которая ничего не дает, но и ничего не забирает.

Какие цифры на купюрах приносят богатство и спасут от нищетыКакие купюры приносят богатство, если их не тратить (иллюстрация: freepik.com)

Какие банкноты нужно носить в кошельке

Если вы хотите выбрать определенную купюру, которая станет вашим талисманом, определиться с выбором помогут еще и "счастливые совпадения". Присмотритесь, возможно вам удалось найти банкноту с тремя семерками или с любимым числом.

Сохраняйте свою счастливую купюру в кошельке и никогда ее не отдавайте в магазинах. Считается, что такие талисманы способны накапливать позитивную энергию и привлекать еще больше денег и успеха.

К слову, на днях мы уже называли номера квартир, которые притягивают счастье и богатство.

Также недавно стало известно, что жизнь этих знаков Зодиака навсегда изменит Меркурий в Тельце.

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