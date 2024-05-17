Какие цифры на купюрах приносят богатство и спасут от нищеты
Многие верят в нумерологию и так называемую "магию чисел", а цифры на купюрах нередко наделяют фантастическими возможностями. И некоторые люди выбирают "счастливые" банкноты, которые становятся их талисманами.
Какие купюры принесут богатство, как выбрать свой счастливый номер, и почему такие банкноты не стоит тратить, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: "Телеграф", UkrMedia.
Какие цифры на деньгах привлекут успех и отпугнут нищету
Один из популярных методов "определения", является ли купюра счастливой, - "анализ" последней цифры из уникального кода, который начинается буквами, а заканчивается разными числами.
Обычно цифры трактуют так:
- 1 - прилив денег и мотивации, успех в командной работе
- 2 - ошибки и потеря денег, магнит для нищеты
- 3 - талисман для славы, ума и богатства
- 4 - стабильность и богатство
- 5 - фарт, везение, успех в авантюрах
- 6 - расточительность, обнищание и отсутствие прибыли
- 7 - творчество, успех для уверенных в себе людей
- 8 - привлечение денег, бесконечный поток счастья и положительной энергии
- 9 - аскетизм, скромная жизнь без счастья и развлечений
- 0 - "пустая" цифра, которая ничего не дает, но и ничего не забирает.
Какие купюры приносят богатство, если их не тратить (иллюстрация: freepik.com)
Какие банкноты нужно носить в кошельке
Если вы хотите выбрать определенную купюру, которая станет вашим талисманом, определиться с выбором помогут еще и "счастливые совпадения". Присмотритесь, возможно вам удалось найти банкноту с тремя семерками или с любимым числом.
Сохраняйте свою счастливую купюру в кошельке и никогда ее не отдавайте в магазинах. Считается, что такие талисманы способны накапливать позитивную энергию и привлекать еще больше денег и успеха.
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