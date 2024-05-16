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Номера квартир которые притягивают счастье и богатство

Четверг 16 мая 2024 21:08
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Номера квартир которые притягивают счастье и богатство Какой номер квартиры доставит счастье (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Существует мнение о том, что определенные номера квартир и домов якобы способны привлекать счастье и богатство. И те, кто верит в такие приметы, всегда пытается выбрать жилье с наиболее удачным адресом.

Какие номера квартир притягивают деньги, а какие – несчастья, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: "Pro гроші", "UAпортал".

Как понять, что номер квартиры принесет счастье

Считается, что цифры могут нести на себе так называемую энергетику. И поэтому попробуйте проверить, удачен ли номер вашей квартиры.

Это делается просто. Если номер квартиры от 1 до 9 – ищите толкование ниже. Если номер двузначный и больше, его нужно упростить. Сложите все цифры, чтобы получить только одну.

Например, если вы живете в квартире с номером 45 - вам нужно к 4 добавить 5, получаем цифру 9.

Что означают номера:

  • 1 - в такой квартире могут жить мечтатели и счастливчики, они способны реализовывать свои желания, но слабые люди могут страдать от вредных привычек
  • 2 - этот номер приносит любовь, особенно молодым парам. Также такая квартира - прекрасное место для создания семьи, в ней вырастут счастливые дети
  • 3 - жильцы жилья с таким номером могут тратить слишком много денег и сидеть в долгах. Впрочем, в ней повезет творческим людям, умеющим достичь желаемого
  • 4 - в такой квартире будет мир и покой, она не принесет огромного богатства, но счастья там точно будет
  • 5 - этот номер приносит много радости и позитива, он очень силный и мощный, его энергетика дает людям много сил, но иногда "проседают" отношения.
  • 6 - квартиру с этим номером можно назвать местом богачей, ведь ее жители нередко получают шанс на миллион
  • 7 - этот номер приносит покой и романтику, седьмая квартира подойдет тем, кто устал от суеты и излишней шумихи
  • 8 - а эта цифра может испугать тех, кто верит в приметы, восьмая квартира может принести скандалы, бедность и несчастье
  • 9 - еще один номер богачей, ведь дом с таким номером может подарить немало возможностей и шансов сорвать куш.

Напомним, ранее мы уже рассказывали,что делает женщину действительно привлекательной.

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