Эта старая игрушка на елку стоит 40 тысяч: проверьте, есть ли такая у вас (фото)

Не секрет, что коллекционеры ценят старые елочные игрушки. Некоторые экземпляры, которыми уже давно никто не пользуется, пылятся в кладовках и на чердаках, хотя могли бы принести владельцам немало денег. К примеру, простая игрушка на прищепке может стоить даже 40 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Violity .

Как выглядит ценная игрушка

Владелец лота, мужчина из Киева, отметил, что игрушка "Витязь на распутье" очень редкая. По словам продавца, ею даже можно "пользоваться по назначению".

"Состояние хорошее, игрушка целая (без трещин, сколов, потёртостей), трубочка, где держатель, целая и без трещин, прищепка рабочая, не ржавая", - отметил владелец.

Старая игрушка, которая стоит десятки тысяч гривен (фото: violity.com)

На фото можно заметить, что игрушку хранили в специальной коробке. Она "лежала" в вате, так продавец "защитил" ее от повреждений.

Казалось бы, старое украшение на елку мало кого может заинтересовать. Однако в комментариях появились коллекционеры, которые просят сделать больше фото.

Игрушка на елку (фото: violity.com)

Сколько стоят старые елочные игрушки

Свой лот мужчина оценил в 40 тысяч гривен. Он отказался от аукциона, а потому коллекционеры не смогут "диктовать" свои цены. Из-за этого в комментариях появилась критика от пользователей, которые назвали стоимость слишком высокой.

Впрочем, сам продавец торговаться не хочет, он отмечает, что игрушка весьма редкая. Удастся ли ему продать такую игрушку - пока что остается загадкой.