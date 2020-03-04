Скандали з Гончаруком: чим запам'ятався екс-прем'єр - любитель самокатів

Олексій Гончарук (Фото: РБК-Україна)

Олексій Гончарук відправлений у відставку з посту прем'єра рішенням Ради

Олексія Гончарука відправили у відставку з посади прем'єр-міністра України разом з Кабінетом міністрів 4 березня. Народні депутати ухвалили відповідне рішення 353 голосами "за". Главою уряду колишній юрист працював трохи більше пів року - з 29 серпня 2019 року.

Новим прем'єром став Денис Шмигаль, кандидатуру якого висунув президент Володимир Зеленський та підтримали в парламенті 291 голосом.

Олексій Гончарук - юрист, раніше працював управляючим партнером у юридичній компанії. У 2014 році балотувався до ВРУ від партії "Сила людей", однак вона набрала лише 0,1%. Також Гончарук був позаштатним радником міністра екології Ігоря Шевченка, якого пов'язували з олігархом Олександром Онищенком.

Гончарук став наймолодшим керівником Кабміну в історії сучасної України. 35-річний політик запам'ятався також і тим, що за досить короткий термін свого прем'єрства встиг потрапити в гучні скандали та слизькі ситуації.

Гончарук на самокаті в Кабміні

Незабаром після свого призначення Гончарук влаштував відеоекскурсію будівлею Кабінету міністрів і записав звернення до школярів з нагоди 1 вересня. Для цього прем'єр вибрав самокат із ліхтариком.

Глава уряду показав учням і студентам місце їх можливої майбутньої роботи і закликав дуже добре вчитися, пообіцявши при цьому, що чиновники з молодої команди створять для цього всі необхідні умови.

Вибір самоката як засобу пересування в Кабміні сподобався багатьом в мережі та викликав переважно позитивну реакцію з боку звичайних українців, але також і став улюбленою "темою" у політичних опонентів Гончарука.

Відео:Гончарук прокотився на самокаті будівлею уряду

Диплом юриста "недержавного зразка"

Через місяць Гончарук став об'єктом насмішок в мережі після того, як зізнався, що має диплом юриста "недержавного зразка" і не є доктором філософії в галузі права.

Справа в тому, що в офіційній біографії Гончарука на сайті КМУ йдеться, що у чиновника три вищі освіти (МАУП за спеціальністю "правознавство", Нацакадемія держуправління при Президентові України за спеціальністю "державне управління" та Києво-Могилянська бізнес-школа, а ще недержавний "Аспен Інститут Київ") Незадовго до призначення на урядову посаду журналісти звернули увагу, що Олексій Валерійович також є доцентом кафедри фінансового та банківського права Інституту права імені Володимира Великого.

У жовтні 2016-го під час брифінгу Гончарук наголосив, що він не вчений і ніколи професійно не займався наукою.

Гончарук на концерті "Сокира Перуна"

У тому ж місяці чиновник відвідав у Києві концерт рок-гурту "Сокира Перуна", який був організований для ветеранів АТО/ООС на Донбасі, присвячений до Дня захисника України. Гончарук тоді вийшов на сцену і навіть сказав кілька слів для присутніх.

Не дивлячись на те, що візит був не офіційним, він викликав критику з боку деяких нардепів. Пізніше прем'єр розповів, що на концерті "не слухав" виступи груп.

Відео: Гончарук відвідав рок-вечірку ветеранів

Скандал sз прослуховуванням

У січні 2020 року в мережі з'явився аудіозапис прослуховування розмови на нараді представників Кабміну та НБУ. На зустрічі Гончарук невтішно відгукнувся про президента Володимира Зеленського, зазначивши, що у глави держави "примітивне розуміння економічних процесів". При цьому прем'єр визнав, що й сам він є "профаном в економіці". Інцидент тоді викликав в українському політикумі масу розмов про можливу відставку прем'єра.

Втім, після гучної історії з прослуховуванням Зеленський залишив Гончарука на посаді, зазначивши, що "дав ще шанс". А глава Кабміну записав відеозвернення: "Звертаюся до тих, хто бореться проти нас: вам нас не залякати! Ми будемо ще наполегливіше викорінювати корупцію і перекривати потоки".

Гончарук знімався у масовках

У лютому в інтернеті спливли архівне відео з Гончаруком, який до політичної кар'єри знімався в масовці ток-шоу "Про життя", на якому обговорювалися любителі невиправданого екстриму в Києві (ролик, датований 21 червня 2012 року).

Гончарук знімався в масовці на ток-шоу "Про життя" (Фото: скріншот)

Також він виступав на акції протесту ошуканих інвесторів новобудов (ролик, датований 5 червня 2012 року).

На кадрах видно, як майбутній прем'єр на мітингу кричав у мегафон і давав коментарі журналістам про масштабну проблему з житлом інвесторів.

Відео: Гончарук брав участь у мітингу ошуканих інвесторів

Тоді українці в мережі бурхливо відреагували на старі відеозаписи з прем'єром.

Зазначимо, що в уряді Гончарука новий глава уряду Денис Шмигаль був віце-прем'єр-міністром, а також міністром розвитку громад і територій.