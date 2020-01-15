Гончарук написав заяву про звільнення - ЗМІ

Олексій Гончарук (Фото: РБК-Україна)

Олексій Гончарук вирішив звільнитися після скандальних висловлювань про Володимира Зеленського

Олексій Гончарук написав заяву про звільнення з посади прем'єр-міністра за власним бажанням. Якщо вірити інсайдерській інформації, президент Володимир Зеленський може її підписати в будь-який момент, пишуть ЗМІ.

Таке рішення Гончарук прийняв після оприлюднення в мережі запису наради з ним по ситуації з курсом гривні, де він неоднозначно висловився щодо глави держави.

Як виявилося, в кабінеті прем'єра було встановлено прослуховування, й частина наради із заступником голови Національного банку України Катериною Рожковою і міністром фінансів Оксаною Макаровою "пішла" в мережу.

Так, у розмові звучать такі невтішні фрази-характеристики про президента, як "у Зеленського є дуже примітивне розуміння економічних процесів", а щодо оцінки самого себе на посаді глави уряду: "я повний профан в економіці - я юрист за освітою".

Інформацію про заяву про звільнення підтвердив народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Куницький журналісту Андрію Павловському. Про це передає Zik.

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Повідомляється, що зараз депутати-однопартійці Максим Бужанський і Олександр Куницький вирушили до Гончаруку для уточнення цієї інформації.

Тим часом, ситуацію вже прокоментувала прес-служба Кабінету міністрів. Як йдеться в опублікованій ввечері 15 січня заяві, відомство "не має інформації щодо справжності жодного аудіо чи відео запису, що розповсюджуються у мережі Інтернет".

Інформація про заяву про відставку прем'єр-міністра не відповідає дійсності, наголосили в прес-службі КМУ.

Нагадаємо, що у прем'єра Гончарука "імунітет" до осені 2020-го.

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Нагадаємо, 15 січня на засіданні фракції "Слуга народу" обговорюють зарплати і преміальні чиновників, регламент Верховної Ради, а також гральний бізнес.