Рада відправила у відставку Гончарука і його Кабмін
Фото: Кабмін Гончарука (Віталій Носач/РБК-Україна)
Частина відправлених у відставку членів Кабміну увійдуть до нового уряду Шмигаля
Верховна рада України в середу, 4 березня, відправила у відставку главу уряду Олексія Гончарука і його Кабінет міністрів, передає кореспондент РБК-Україна.
Відставку Гончарука та його Кабміну підтримали 353 нардепи.
Фото: голосування за відставку уряду Гончарука
Так, нардепи схвалили відставку:
- віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулеби;
- віце-прем'єр-міністра України - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова;
- віце-прем'єр-міністра - міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля;
- міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофія Милованова;
- міністра фінансів Оксани Маркарової;
- міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Олексія Оржеля;
- міністра інфраструктури Владислава Криклія;
- міністра освіти і науки Анни Новосад;
- міністра охорони здоров'я Зоряни Скалецької (Черненко);
- міністра культури, молоді та спорту Володимира Бородянського;
- міністра внутрішніх справ Арсена Авакова;
- міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксани Коляди;
- міністра Кабінету міністрів Дмитра Дубілета;
- міністра закордонних справ Вадима Пристайка;
- міністра оборони Андрія Загороднюка.
Нагадаємо, позачергове засідання ВР було скликане на вимогу глави держави Володимира Зеленського. В ході нього нардепи планують призначити новий Кабмін під керівництвом Дениса Шмигаля.
РБК-Україна в своєму матеріалі розбиралося, чому Володимир Зеленський прийняв рішення про зміну уряду і запропонував призначити новим прем'єром Дениса Шмигаля. Зазначалося, що третина діючих міністрів може залишитися у новому Кабміні, зокрема, в уряді залишиться глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков. Під питанням - заміна генпрокурора і директора НАБУ.