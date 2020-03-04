Хто такий Денис Шмигаль: що відомо про нового прем'єра

Денис Шмигаль - новий прем'єр-міністр України
Денис Шмигаль призначений прем'єр-міністром України 4 березня. Рада підтримала його кандидатуру 291 голосом. Докладніше про те, хто такий Шмигаль і хто ввійде в його уряд - у матеріалі РБК-Україна.
Хто такий Денис Шмигаль
Кандидатура Шмигаля була висунута особисто президентом Володимиром Зеленським.
Під час голосування його підтримали Слуга народу (242 голоси), депутатські групи За майбутнє (18 голосів), Довіра (17 голосів), а також позафракційні нардепи (14 голосів).
Денис Шмигаль в Кабміні Гончарука був віце-прем'єр-міністром, а також міністром розвитку громад і територій (попередні назви відомства: Міністерство будівництва та житлово-комунального господарства України, потім - Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України). На цю посаду було призначено 4 лютого 2020 року.
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
До цього з 1 серпня 2019 року по 5 лютого 2020 року Шмигаль очолював Івано-Франківську ОДА.
На держслужбу вперше потрапив у 2009 році - у Львівську ОДА. Там він пропрацював до 2013 року.
В 2014 році став заступник начальника головного управління Міндоходів Львівської області.
А з 2015 по 2017 в ТОВ ТПК "Львівхолод" був радником віце-президентом, генеральним директором і членом Спостережної ради.
З 2017 по 2019 роки працював в структурах ДТЕК - був заступником гендиректора з соціальних питань ПАТ "ДТЕК Західенерго", а також директором "ДТЕК Бурштинська ТЕС". Саме тому в політичних колах новопризначеного прем'єра вважають креатурою Рината Ахметова.
У той же час, впливовий нардеп не з числа "слуг народу" в розмові з РБК-Україна зазначив, що не варто пов'язувати Шмигаля з Ахметовим.
"Він людина президента на 100%. З Зеленським вони зійшлися ще коли Шмигаля розглядали на львівського губернатора. Потім призначили в Івано-Франківськ і він показав швидкий результат. Там місцевий бізнес дуже ним задоволений", – додало джерело.
Пріоритети Шмигаля в якості прем'єра
Під час свого виступу перед голосуванням про призначення, Шмигаль озвучив свої пріоритети на посаді прем'єра. Серед них він выледил:
Хто увійде в Кабмін Шмигаля
У парламенті з'явився список нового уряду Шмигаль. Нагадаємо, що кандидатів на голів МЗС і Міноборони вносить президент. Решту міністрів доназначат на наступному тижні.
Міністри, яких немає в списку, будуть доназначены на наступному тижні. Нагадаємо, що за словами джерела РБК-Україна в парламенті, в даний час вакантними залишаються посади міністра культури, міністра освіти, міністра енергетики і віце-прем'єр-міністр з питань економіки.