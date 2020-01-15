"Повний профан в економіці": у мережу злили запис прослушки Гончарука

Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

На одному із засідань Кабміну Гончарук, Маркарова і Смолій нібито виробляли пояснення для президента про причини зміцнення курсу гривні

У мережі оприлюднили запис розмови, ймовірно, прем'єр-міністра України Олексія Гончарука з міністром фінансів Оксани Маркарової і заступник голови Національного банку України Катерини Рожкової. Про це повідомляє РБК-Україна.

Аудіозапис була розміщена в Youtube-каналі, створеному 15 січня.

"Історія як Олексій Гончарук, Оксана Маркарова, Яків Смолій, Катерина Рожкова, Юлія Ковалів збиралися на нараду до "тупого президента" Зеленському", - йдеться у підписі до ролика.

На одному з засідань Кабінету міністрів наприкінці 2019 року (озвучується дата - 16 грудня), де були присутні прем'єр-міністр Олексій Гончарук, голова Мінфіну Оксана Маркарова, глава НБУ Яків Смолій та його заступник Катерина Рожкова, а також заступник голови Офісу президента Юлія Ковалів, нібито виробляли пояснення для президента про причини зміцнення курсу гривні.

Голос, дуже схожий на голос Гончарука, просить допомогти йому пояснити Володимиру Зеленському на запланованому нараді з економічної політики, що відбувається з курсом, за рахунок чого він зміцнюється, і чи є в бюджеті дірка в 50 млн гривень. при цьому, під час розмови прем'єр називає себе "профаном в економіці".

Також він підкреслює, що президенту потрібно показати, що ресурси стали дешевше, визнаючи, що сам є повним профаном в економіці.

Народний депутат України від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук в коментарі РБК-Україна повідомила, що відео обговорювалося на засіданні фракції.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) не збирався стримувати зміцнення курсу гривні до долара, яке спостерігалося в 2019 році, оскільки це призведе до втрати довіри як до Нацбанку, так і до національної валюти.

Крім того, НБУ допускає дуже істотне зміцнення гривні в разі проведення реформ. Зокрема, заступник глави НБУ Дмитро Сологуб заявив, що після відмови східно-європейських країн від політики фіксованого валютного курсу і переходу до інфляційного таргетування в 2000-х роках національні валюти в якийсь період зміцнювалися в два і більше разів.