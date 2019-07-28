Скандальний начальник ГУНП прокоментував відео, яке обурило Зеленського

Глуховеря відповів Зеленському за свою поведінку з патрульними - усі деталі (колаж РБК-Україна)

Генерал Віталій Глуховеря пообіцяв розібратися в ситуації

Начальник ГУНП у Дніпропетровській області, генерал Віталій Глуховеря відповів Президенту України Володимиру Зеленському на питання про конфлікт з патрульними. Відео, що викликало обурення Президента, набуло широкого розголосу серед громадськості. Глуховеря вирішив прокоментувати свою поведінку в мікроблозі в Facebook.

Віталій Глуховеря, звільнення якого вимагає Володимир Зеленський, заявив про готовність надати необхідну інформацію для проведення розслідування його поведінки.

"Я готовий надати будь-яку інформацію для проведення об'єктивного розслідування цього інциденту", - написав генерал.

Потім поліцейський начальник почав виправдовуватися.

"Коли це сталося, особисто вислухав сторони конфлікту і був готовий для прийняття рішення про притягнення до відповідальності винного. Однак мене запевнили про вирішення конфлікту. Зараз надам свідчення та пояснення по цій справі слідчим. Вважаю справою честі розібратися в ситуації!" - заявив Глуховеря.

Глуховеря відповів Зеленському за свою поведінку з патрульними – всі деталі (скріншот: facebook.com/Vitaliy.Glukhoverya)

Нагадаємо, що раніше ДБР почало розслідування через затримання патрульних в Дніпрі.

До цього РБК-Україна повідомляло, що в Дніпрі КОРД затримав патрульних за зупинку автомобіля начальника поліції.