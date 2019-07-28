ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Скандальний начальник ГУНП прокоментував відео, яке обурило Зеленського

STYLERПерсони    28.07.2019 - 16:47
Скандальний начальник ГУНП прокоментував відео, яке обурило Зеленського
Глуховеря відповів Зеленському за свою поведінку з патрульними - усі деталі (колаж РБК-Україна)

Генерал Віталій Глуховеря пообіцяв розібратися в ситуації

Начальник ГУНП у Дніпропетровській області, генерал Віталій Глуховеря відповів Президенту України Володимиру Зеленському на питання про конфлікт з патрульними. Відео, що викликало обурення Президента, набуло широкого розголосу серед громадськості. Глуховеря вирішив прокоментувати свою поведінку в мікроблозі в Facebook.

Віталій Глуховеря, звільнення якого вимагає Володимир Зеленський, заявив про готовність надати необхідну інформацію для проведення розслідування його поведінки.

"Я готовий надати будь-яку інформацію для проведення об'єктивного розслідування цього інциденту", - написав генерал.

Потім поліцейський начальник почав виправдовуватися.

"Коли це сталося, особисто вислухав сторони конфлікту і був готовий для прийняття рішення про притягнення до відповідальності винного. Однак мене запевнили про вирішення конфлікту. Зараз надам свідчення та пояснення по цій справі слідчим. Вважаю справою честі розібратися в ситуації!" - заявив Глуховеря.

Скандальний начальник ГУНП прокоментував відео, яке обурило Зеленського

Глуховеря відповів Зеленському за свою поведінку з патрульними – всі деталі (скріншот: facebook.com/Vitaliy.Glukhoverya)

Нагадаємо, що раніше ДБР почало розслідування через затримання патрульних в Дніпрі.

До цього РБК-Україна повідомляло, що в Дніпрі КОРД затримав патрульних за зупинку автомобіля начальника поліції.

Зеленський закликав очільників церков до діалогу Нецензурні слова швидко знайшлися: Зеленський звернувся до Авакова із терміновою вимогою
Новини України Володимир ЗеленськийувольнениескандалВиталий Глуховеря
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся