Зеленський вимагає звільнити очільника поліції Дніпропетровської області

Глава держави відреагував на відео з затриманням патрульних у Дніпрі
Президент України Володимир Зеленський звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з вимогою звільнити очільника управління поліції Дніпропетровської області Віталія Глуховерю після інциденту з затриманням патрульних. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави держави у Facebook.
Так, глава держави закликав очільника Державного бюро розслідувань Романа Трубу забезпечити прозоре розслідування інциденту з затриманням патрульних спецпідрозділом КОРД. Також Зеленський звернувся до Авакова з вимогою звільнити Глуховерю з займаної посади.
"Я вимагаю від міністра внутрішніх справ пана Арсена Авакова негайного звільнення громадянина Глуховері з займаної посади, а від голови ДБР пана Романа Труби чекаю швидкого та безкомпромісного розслідування за оприлюдненими фактами", - йдеться в заяві.
Корд заарештував копів за те, що вони зупинили авто начальника ГУНП Дніпропетровської області Віталія Глуховеря Від громадян України намагалися приховати справжнє призначення #КОРД-у. Виявляється, що цей спецпідрозділ потрібен у ситуаціях, коли «жалкій копчік» намагається діяти по закону проти інтересів великих чинушних начальників, а авто (#Range #Rover #AE8615EO) належить генералу. А патрульний - справді молодець. Побільше б таких. Патрульна поліція України, респект за цього бійця