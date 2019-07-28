ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Скандальный начальник ГУНП прокомментировал видео, возмутившее Зеленского

STYLERПерсоны    28.07.2019 - 16:47
Скандальный начальник ГУНП прокомментировал видео, возмутившее Зеленского
Глуховеря ответил Зеленскому за свое поведение с патрульными – все детали (коллаж РБК-Украина)

Генерал Виталий Глуховеря пообещал разобраться в ситуации

Начальник ГУНП в Днепропетровской области, генерал Виталий Глуховеря ответил Президенту Укарины Владимиру Зеленскому на вопрос о конфликте с патрульными. Видео, вызвавшее возмущение Президента, получило широкую огласку среди общественности. Глуховеря решил прокомментировать свое поведение в микроблоге в Facebook.

Виталий Глуховеря, увольнения которого требует Владимир Зеленский, заявил о готовности дать необходимую информацию для проведения расследования его поведения.

"Я готов предоставить любую информацию для проведения объективного расследования этого инцидента", - написал генерал.

Затем полицейский начальник принялся оправдываться.

"Когда это произошло, лично выслушал стороны конфликта и был готов для принятия решения о привлечении к ответственности виновного. Однако меня заверили о решении конфликта. Сейчас предоставлю свидетельства и объяснения по этому делу следователем. Считаю делом чести разобраться в ситуации!" - заявил Глуховеря.

Скандальный начальник ГУНП прокомментировал видео, возмутившее Зеленского

Глуховеря ответил Зеленскому за свое поведение с патрульными – все детали (скриншот: facebook.com/Vitaliy.Glukhoverya)

Напомним, что ранее ГБР начало расследование из-за задержания патрульных в Днепре.

До этого РБК-Украина сообщало, что в Днепре КОРД задержал патрульных за остановку автомобиля начальника полиции.

Зеленский призвал лидеров церквей к диалогу Нецензурные слова быстро нашлись: Зеленский обратился к Авакову со срочным требованием
Новости Украины Владимир ЗеленскийувольнениескандалВиталий Глуховеря
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь