Скандальный начальник ГУНП прокомментировал видео, возмутившее Зеленского

Генерал Виталий Глуховеря пообещал разобраться в ситуации
Начальник ГУНП в Днепропетровской области, генерал Виталий Глуховеря ответил Президенту Укарины Владимиру Зеленскому на вопрос о конфликте с патрульными. Видео, вызвавшее возмущение Президента, получило широкую огласку среди общественности. Глуховеря решил прокомментировать свое поведение в микроблоге в Facebook.
Виталий Глуховеря, увольнения которого требует Владимир Зеленский, заявил о готовности дать необходимую информацию для проведения расследования его поведения.
"Я готов предоставить любую информацию для проведения объективного расследования этого инцидента", - написал генерал.
Затем полицейский начальник принялся оправдываться.
"Когда это произошло, лично выслушал стороны конфликта и был готов для принятия решения о привлечении к ответственности виновного. Однако меня заверили о решении конфликта. Сейчас предоставлю свидетельства и объяснения по этому делу следователем. Считаю делом чести разобраться в ситуации!" - заявил Глуховеря.
Глуховеря ответил Зеленскому за свое поведение с патрульными – все детали (скриншот: facebook.com/Vitaliy.Glukhoverya)
Напомним, что ранее ГБР начало расследование из-за задержания патрульных в Днепре.
До этого РБК-Украина сообщало, что в Днепре КОРД задержал патрульных за остановку автомобиля начальника полиции.