ua ru
Пт, 12 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ломаченко вляпався в скандал, підтримавши "хорошого" московського попа: деталі

Новость на русском →
П'ятниця 12 серпня 2022 11:57
Ломаченко вляпався в скандал, підтримавши "хорошого" московського попа: деталі Василь Ломаченко потрапив в скандал через священика УПЦ (колаж РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Український боксер Василь Ломаченко потрапив у скандал, підтримавши "хорошого" московського попа, митрополита Запорізького і Мелітопольського Луку, ієрарха УПЦ.

Відео зі священником чемпіон-напівлегковик розмістив у своєму Instagram.

Власне, боксер репостнув давнє відео (кінця березня) від російської служби BBC, де Луку зобразили ледь не святим.

У сюжеті говориться, що митрополит - противник української автокефалії, при цьому допомагає гуманітаркою та евакуацією мешканцям Маріуполя. І в той же час поминає на своїх служіннях патріарха Кирила.

"Вася, видали Інстаграм!"

В коментарях у боксера суцільний фейспалм - коли ганьбиться хтось, а соромно тобі. Дописувачі пишуть чемпіонові, що "йому мізки відбили":

  • Вася, ну й**ана в рот, тобі Лінарез тоді нормально попав, мазгі на**й відшибло!
  • Василю, видали Інстаграм, і ніколи більше не популяризуй свою думку на загал
  • Вася, не хочеш поїхати до своїх рускіх "братушек"?
  • Ты шо вмазанный? Кирил этот благословляет рос гвардию на войну! О чем дальше говорить...
  • Ватно-православна програма. Продовження
  • Ну прикол, 170 дней полномасштабной войны, а у Васи вата еще не выгорела из головы...

Василь Ломаченко давно підтримував УПЦ і війна нічого не змінила

Так, Василь Ломаченко, а разом з ним і Олександр Усик у травні 2020-го року потрапили в "чорний список" сайту "Миротворець" за те, що знялися у фільмі за участю священиків УПЦ МП, в яких вони агітували за братерство з росіянами і заперечували військову агресію РФ.

Також пригадали Ломаченку й негативне ставлення до процесу декомунізації в Україні.

Зазначимо, що після скандалу з фільмом про православ'я Усику і Ломаченку навіть хотіли дати російське громадянство.

Читайте РБК-Україна в Google News
Василь Ломаченко
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя