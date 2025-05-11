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Американец уничтожил россиянина на пути к титулу Ломаченко: когда состоится чемпионский бой

Сан-Диего, Воскресенье 11 мая 2025 13:17
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Американец уничтожил россиянина на пути к титулу Ломаченко: когда состоится чемпионский бой Фото: Реймонд Мураталья (instagram.com/ray_muratalla1)
Автор: Андрей Костенко

В американском Сан-Диего прошел поединок за временный титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе, в котором встретились американец Рэймонд Мураталья и россиянин Заур Абдуллаев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат боя.

Как прошел поединок

Абдуллаев, которого считали андердогом, активнее начал бой, однако со временем американец выровнял ход поединка, постепенно перехватив инициативу.

В поздних раундах Мураталья уверенно работал джебом, эффективно атаковал корпус соперника хуками и апперкотами, чем окончательно сломал сопротивление россиянина. Несмотря на попытки Абдуллаева переломить бой, изменить ситуацию он уже не смог.

Судьи единодушно отдали победу американцу: 118:110, 119:109, 119:109.

Бой Ломаченко - Мураталья: что известно

29-летний Американец стал временным чемпионом IBF в легком весе и обязательным претендентом на полноценный титул, которым владеет украинец Василий Ломаченко.

37-летний украинский боксер завоевал вакантный пояс IBF 12 мая 2024 года, когда в австралийском Петри победил нокаутом в 11-м раунде местного бойца Джорджа Камбососа. С тех пор он на ринг не выходил.

В начале 2025-го Ломаченко получил от IBF медицинское исключение, которое позволяет ему сохранить за собой чемпионский пояс. Взамен организация назначила бой за временный титул IBF между Муратальей и Абдуллаевым.

Теперь украинец обязан провести чемпионский бой с Муртальей до 8 октября текущего года. Иначе он будет лишен титула.

Ранее украинец Чухаджян триумфально вернулся на ринг и сделал шаг к титульному бою.

А Усик удержал лидерство в рейтинге лучших боксеров мира.

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