Американец уничтожил россиянина на пути к титулу Ломаченко: когда состоится чемпионский бой
В американском Сан-Диего прошел поединок за временный титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе, в котором встретились американец Рэймонд Мураталья и россиянин Заур Абдуллаев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат боя.
Как прошел поединок
Абдуллаев, которого считали андердогом, активнее начал бой, однако со временем американец выровнял ход поединка, постепенно перехватив инициативу.
В поздних раундах Мураталья уверенно работал джебом, эффективно атаковал корпус соперника хуками и апперкотами, чем окончательно сломал сопротивление россиянина. Несмотря на попытки Абдуллаева переломить бой, изменить ситуацию он уже не смог.
Судьи единодушно отдали победу американцу: 118:110, 119:109, 119:109.
Бой Ломаченко - Мураталья: что известно
29-летний Американец стал временным чемпионом IBF в легком весе и обязательным претендентом на полноценный титул, которым владеет украинец Василий Ломаченко.
37-летний украинский боксер завоевал вакантный пояс IBF 12 мая 2024 года, когда в австралийском Петри победил нокаутом в 11-м раунде местного бойца Джорджа Камбососа. С тех пор он на ринг не выходил.
В начале 2025-го Ломаченко получил от IBF медицинское исключение, которое позволяет ему сохранить за собой чемпионский пояс. Взамен организация назначила бой за временный титул IBF между Муратальей и Абдуллаевым.
Теперь украинец обязан провести чемпионский бой с Муртальей до 8 октября текущего года. Иначе он будет лишен титула.
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