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"Воинственный атеизм". Ломаченко сравнил Украину с нацисткой Германией

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Понедельник 27 марта 2023 09:48
"Воинственный атеизм". Ломаченко сравнил Украину с нацисткой Германией Василий Ломаченко снова опозорился (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Боксер Василий Ломаченко, который внесен в список государственных предателей Украины, снова попал в скандал.

Спортсмен в Instagram опубликовал видео, в котором идет сравнение с состоянием Киево-Печерской лавры во время Второй мировой войны и состоянием под руководством УПЦ МП.

Что опубликовал в соцсети Ломаченко

Экс-чемпион мира по боксу решил сравнить действующую власть Украины с немецкими нацистами, которые разрушали церкви во время Второй мировой войны.

Также скандальный спортсмен добавил цитаты священномученика Игнатия Антиохийского и святителя Иоанна Златоуста.

Отметим, что для пользователей в Украине страница в Instagram Ломаченко - недоступна, но на нее можно зайти и посмотреть видео, используя VPN.

"Кто следует за вводящим раскол, тот не наследует Царствия Божия. Кто держится чуждого учения, тот не сочувствует страданию Христову. Священномученик Игнатий Антиохийский", - подписал ролик боксер.

Вот некоторые кадры из скандального видео.

&quot;Воинственный атеизм&quot;. Ломаченко сравнил Украину с нацисткой Германией&quot;Воинственный атеизм&quot;. Ломаченко сравнил Украину с нацисткой Германией

Ломаченко сравнил Украину с нацистской Германией(Скриншот instagram.com/lomachenkovasiliy)

Интересно, почему Ломаченко забыл написать, что львиную долю украинских церквей уничтожила именно советская власть, которую сейчас так восхваляют Путин и его пропагандисты, а также сам глава РПЦ Кирилл...

Напомним, что Instagram заблокировал страницу Ломаченко для пользователей из Украины.

Также читайте, Василия Ломаченко внесли в реестр госпредателей.

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Василий Ломаченко