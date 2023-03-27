"Воинственный атеизм". Ломаченко сравнил Украину с нацисткой Германией

Боксер Василий Ломаченко, который внесен в список государственных предателей Украины, снова попал в скандал.

Спортсмен в Instagram опубликовал видео, в котором идет сравнение с состоянием Киево-Печерской лавры во время Второй мировой войны и состоянием под руководством УПЦ МП.

Что опубликовал в соцсети Ломаченко

Экс-чемпион мира по боксу решил сравнить действующую власть Украины с немецкими нацистами, которые разрушали церкви во время Второй мировой войны.

Также скандальный спортсмен добавил цитаты священномученика Игнатия Антиохийского и святителя Иоанна Златоуста.

Отметим, что для пользователей в Украине страница в Instagram Ломаченко - недоступна, но на нее можно зайти и посмотреть видео, используя VPN.

"Кто следует за вводящим раскол, тот не наследует Царствия Божия. Кто держится чуждого учения, тот не сочувствует страданию Христову. Священномученик Игнатий Антиохийский", - подписал ролик боксер.

Вот некоторые кадры из скандального видео.

Ломаченко сравнил Украину с нацистской Германией(Скриншот instagram.com/lomachenkovasiliy)

Интересно, почему Ломаченко забыл написать, что львиную долю украинских церквей уничтожила именно советская власть, которую сейчас так восхваляют Путин и его пропагандисты, а также сам глава РПЦ Кирилл...