Экс-чемпион мира сделал заявление о возвращении Ломаченко

Василий Ломаченко уже длительное время не выходил на ринг и ситуация с его карьерой остается довольно непонятной, из-за большого количества скандалов. Однако, несмотря на все, он продолжает владеть титулом чемпиона мира по версии IBF.

О том, сможет ли Ломаченко вернуться на высокий уровень рассказал экс-чемпион мира по версии WBA Вячеслав Сенченко в интервью РБК-Украина .

Карьера Ломаченко

По словам экс-боксера и тренера, "Лома" все еще может показать свой бокс, если вернется ринг, несмотря на возраст и тяжелую карьеру. Однако, здесь самым важным будет именно состояние боксера, ведь у него были травмы и проблемы со здоровьем.

"Я считаю, что Ломаченко один из лучших, несмотря на его возраст и тяжелую карьеру он может дать любому чемпиону такой бой, что не факт, что кто-то выиграет", - сказал экс-чемпион мира.

Также Сенченко добавил, что он хотел бы увидеть поединки Ломаченко против лучших боксеров. Среди желаемых соперников - Кейшон Дэвис, Джервонта Дэвис и Шакур Стивенсон. По словам Вячеслава, украинец может создать проблемы каждому чемпиону.

Когда в последний раз дрался Ломаченко

Последний бой Василия Ломаченко состоялся 12 мая 2024 года в Перте, Австралия, против Джорджа Камбососа-младшего. На кону стоял вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе. Ломаченко доминировал на протяжении всех 11 раундов, дважды отправив Камбососа в нокдаун и заставив его угол сдаться после серии ударов в корпус. Судейские карточки на момент остановки боя показывали преимущество Ломаченко со счетами 99-91 (дважды) и 98-92.

Эта победа позволила Ломаченко вернуться на чемпионский уровень после поражения от Девина Хейни в мае 2023 года, когда он пытался стать абсолютным чемпионом мира. После боя с Камбососом Ломаченко высказывал намерение продолжить карьеру, в частности, рассматривая возможность боя с Шакуром Стивенсоном.

Сейчас здоровье Василия Ломаченко остается под вопросом, поскольку он до сих пор не принял окончательного решения о продолжении карьеры.

Менеджер боксера, Эгис Климас, сообщал, что Ломаченко получил травму спины во время тренировок, что привело к необходимости проведения медицинского обследования. Пока что результаты обследования не обнародованы, и лишь после их получения можно будет определить дальнейшие шаги спортсмена.

Несмотря на травму, Ломаченко начал восстановительные тренировки и физиотерапию, что свидетельствует о положительной динамике в его состоянии. Климас отмечал, что боксер может вернуться на ринг или завершить карьеру, в зависимости от результатов обследования и собственного желания