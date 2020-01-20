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Голос країни 2020: фаворит Танців з зірками підкорив суддів вибуховим номером

STYLERТелешоу    20.01.2020 - 08:13
Голос країни 2020: фаворит Танців з зірками підкорив суддів вибуховим номером
Голос країни 2020 (фото: instagram.com/goloskrainy_official)

Даніель Салем прийшов на Голос країни, щоб здійснити свою дитячу мрію

Голос країни 2020 показав перших учасників ювілейного 10-го сезону 19 січня на каналі 1+1. Ймовірно, головним сюрпризом шоу стала участь фаворита шостого сезону Танців з зірками Даніеля Салема. Чим підкорив суддів секс-символ українського телебачення - в матеріалі Styler.

Даніель присвятив виступ своїй маленькій дочці, Санті-Луні. 35-річний ведучий і ресторатор хотів показати їй, що в житті немає нічого неможливого.

"Я повинен бути тут. Щоб я міг показати своїй дочці, що не треба нічого боятися. Щоб я міг її надихати..." - сказав Даніель.

Учасник Голосу країни також згадав, що три роки тому дізнався про пухлини в щитовидці. Це стало для нього своєрідним "дзвіночком", що життя не безкінечне.

На виборі наосліп Салем виконав культову пісню Володимира Висоцького "Нуль сім", викликавши захват суддів. До "рок-зірки" першою повернулася Тіна Кароль, а потім Настя Каменських з Потапом.

Даніель став учасником команди Тіни Кароль. Крім того, команда Тіни поповнилася суперфіналісткою четвертого сезону проекту, Ольгою Мельник, яка через хворобу не змогла тоді здійснити свою музичну кар'єру.

Даніель Салем на Голосі країни 2020 (відео: YouTube/Голос країни)

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