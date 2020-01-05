ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Скандал з Dr. Alban в Україні: співак узяв слова назад

STYLERПерсони    05.01.2020 - 16:28
Скандал з Dr. Alban в Україні: співак узяв слова назад
Скандал з Dr. Alban в Києві (фото: прес-служба студії "Квартал 95")

Шведський музикант нігерійського походження вирішив відмовитися від слів на рахунок підтримки Зеленського

Dr. Alban приїхав в Україну не за допомогою президента Володимира Зеленського. Про це шведський співак нігерійського походження повідомив на своїй сторінці в соцмережі Instagram. Цікаво, що виконавець після скандалу, який виник після його приїзду, відкоригував свій пост у соцмережі, мабуть, щоб уникнути галасу.

З поста співака зникли слова про допомогу Зеленського, а також фраза про "спірний півострові Крим".

Спочатку до редагування пост з фото виглядав так.

"Зустріч з президентом України, президентом Зеленським. Мені був заборонений в'їзд в Україну з-за мого минулого шоу на спірному півострові Крим. Завдяки втручанню президента я зміг потрапити в Україну. Дуже гарна прогулянка в Києві з президентом серед натовпу", - писав Д. Alban.

Відредагований посаду артиста вже виглядав так. Його змінили 4 січня.

"Зустріч з президентом України, президентом Зеленським. Мені заборонили в'їзд в Україну з-за мого минулого шоу на півострові Крим. Я не знав про те, що українцям це не подобається. Як би там не було, але я був радий зустрічі з президентом", - написав виконавець.

Скандал з Dr. Alban в Україні: співак узяв слова назад

Скріншот поста (instagram.com/dralbanofficial)

Як ми раніше писали, Dr.Alban виступив в Україні у новорічному "Вечірньому кварталі". Як написав сам артист, йому був заборонений в'їзд в Україну після виступів в окупованому Криму, однак після втручання Зеленського його пропустили.

Зеленський з родиною таємно покинули країну (фото) У Держприкордонслужбі заявили, що Dr.Alban законно перетнув кордон України
Новини України Володимир Зеленськийпевец
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся