Остапчук зізнався, як "ділить" з екс-дружиною дітей після розлучення

Володимир Остапчук (фото: facebook.com/vladimir_ostapchuk)

Володимир Остапчук розповів про дочку і сина

Володимир Остапчук після розлучення з Оленою Войченко розповів, як часто йому вдається бачитися і проводити час з дітьми - шестирічною Емілією і майже дворічним Еваном.

Нагадаємо, 35-річний ведучий і учасник "Танців з зірками" розлучився з дружиною в жовтні 2019 після 12 років шлюбу. Сім'я деякий час жила на дві країни - поки Остапчук залишався в Україні, Войченко з дітьми були в Канаді.

Остапчук розповів, що Емілія навчається відразу у двох школах - України і Канади. Так, на різдвяні та новорічні свята колишня дружина з дітьми приїхала в Київ, і Володимиру вдавалося набагато частіше бачитися з ними. Але скоро вони знову повернуться в Північну Америку, пише ТСН.

Володимир Остапчук з донькою Емілією (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

"Зараз бачимося набагато частіше. Вчора бачився, сьогодні не можу, я зайнятий, але завтра ввечері ми плануємо зустрітися", - заявив шоумен.

Шестирічна донька Володимира Остапчука - першокласниця, вона одночасно займається у двох школах, оскільки батьки хочуть, щоб вона нормально адаптувалася до англомовного середовища.

Остапчук також розповів, що із задоволенням грає з 1,9-місячним Еваном, а Емілію возить "на ковзани".

"Емілія - дуже життєрадісна дівчинка. Вона вже така принцеса, їй же вже 6 років, у неї вже подружки, у неї вже свої справи. Я вже навіть стукаю в кімнату до неї, перед тим як зайти. Зараз віддали її на ковзани, тому буду її возити. А ось з малим, якому 1,9, звичайно граємо, він такий пухляш", - зізнався ведучий.

Володимир Остапчук з сином Еваном (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Варто відзначити, що Остапчук та Войченко почали справжню Instagram-війну після здавалося б мирного розлучення. Екс-дружина, яка постійно розповідає про те, що щаслива після розлучення, написала ведучому дуже різку відповідь в коментарі до посту, натякнувши на віроломство.