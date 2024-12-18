Скандал с отбором на Евровидение. Появилась реакция Тины Кароль на любовь Enleo к российской музыке

11 декабря "Суспільне" объявило лонглист Нацотбора на песенный конкурс Евровидение-2025. Певец Enleo (Никита Леонтьев), который является одним из претендентов, не скрывает того, что слушает российских исполнителей, несмотря на то, что в Украине третий год продолжается полномасштабная война. Музыкальный продюсер Нацотбора Тина Кароль прокомментировала этот инцидент.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью знаменитости Славе Демину.
Так, Демин вышел в прямой эфир с Кароль, чтобы обсудить Нацотбор. В частности он спросил, как Кароль прокомментирует позицию певца Enleo, который честно признался, что продолжает слушать Oxxxymiron и других российских исполнителей.
"Правил он по факту не нарушил. По морали вроде бы да. Но Oxxxymiron насколько я помню, он является иноагентом. Ну это влияет на людей, это триггерит. Это понятно, и это нормально, что люди реагируют. Для меня все конкретно уже давно с 2014 года", - прокомментировала Тина Кароль.
К слову, артистка вспомнила, что она тоже исполняла свои песни на русском.
"Но я ведь тоже исполняла песни на русском, так и было. И после 2014, хотя всегда находились в Украине", - не скрывает она.
Судьбу Enleo, по словам певицы, будет решать оргкомитет.
"Это уже оргкомитет будет решать. Виноват, не виноват - это уже какая-то другая история. Я честно скажу, Enleo - один из тех, кто очень прочно выступил на прослушивании", - подытожила продюсер Нацотбора.
На одном из мероприятий в комментарий TikTok-блогеру kiri_kyrylo певец честно рассказал, что до сих пор слушает российских исполнителей и не видит в этом ничего плохого. Свою позицию он объяснил тем, что это песни, которые он слушал еще до войны, а также что Oxxxymiron, например, против войны.
Он не побоялся показать свой плейлист на смартфоне и, кроме Oxxxymiron, там были ЛСП, Markul и другие.
Никита Леонтьев родом из Мариуполя. Начал свою музыкальную карьеру с переводов мировых хитов "Take me to Church" и "Another Love". Трек "Інша любов" стал одной из популярнейших песен 2022 года.
В 2023 году вышел его альбом "Молодість", который состоит из авторских песен.
Enleo (фото: instagram.com/enleomusic)
Напомним, 11 декабря организаторы украинского Нацотбора обнародовали список финалистов. За возможность представить Украину на Евровидении будут соревноваться такие группы и певцы:
Первую десятку финалистов Нацотбора объявят до 17 января 2025 года, а победителя определят по результатам голосования жюри и зрителей.
Голосование за членов жюри уже стартовало в "Дії".
Финал Нацотбора состоится 8 февраля 2025 года.