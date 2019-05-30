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Скандал зі зникненням серверів РНБО: мережа "вибухнула" фотожабами

STYLERКурйози    30.05.2019 - 14:35
Скандал зі зникненням серверів РНБО: мережа "вибухнула" фотожабами
Скандал зі зникненням серверів РНБО висміяли в фотожабах (колаж РБК-Україна)

Зникнення серверів з ситуаційної кімнати РНБО українці висміяли в мережі

Олександр Данилюк заявив, що з ситуативної кімнати РНБО зникли монітори і сервери з секретною інформацією. У своєму відеозверненні він розповів, що ще місяць тому на всіх стінах висіли великі екрани, підключені до серверів, які перебували за стіною. Зараз же їх немає.

Ця заява глави РНБО спровокувала справжній скандал. Деякі користувачі мережі, серед яких багато активістів і чиновників, вважають, що наступник Олександра Турчинова поспішив з висновками і не розібрався в ситуації, заявляючи, що сервери нібито викрали. Справа в тому, що техніка була орендована екс-президентом Петром Порошенком за свої особисті кошти, а по закінченні каденції він повернув її орендодавцю. Принаймні, так сказав колишній спікер гаранта Святослав Цеголко. Але багато юзерів не вірять у це і солідарні з Данилюком.

А тим часом за зникнення серверів з секретною інформацією з АП взялося Державне бюро розслідувань. Чим вирішиться скандал - ми дізнаємося вже в недалекому майбутньому.

А поки українці у соціальних мережах публікують забавні і смішні фотожаби, в яких показують своє бачення пропажі серверів і моніторів із ситуативної кімнати РНБО. Styler зібрав для вас найкращі колажі.

 

Зникнення серверів з ситуаційної кімнати РНБО висміяли в фотожабах (соцмережі)

Деякі юзери сміються над такою "розвиваючою грою для дітей дошкільного віку".

"Допоможи Саші знайти сервер", - свідчить напис під фотожабою.

Скандал зі зникненням серверів РНБО: мережа &quot;вибухнула&quot; фотожабами

Зникнення серверів з ситуаційної кімнати РНБО висміяли в фотожабах (twitter.com/r2d2251)

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський у веселому фото показав, як він "не відривається" від людей. Користувачі соцмереж дуже емоційно відреагували на пост гаранта.

У Порошенка пояснили, куди поділися сервери з ситуаційної кімнати РНБО Із ситуаційної кімнати РНБО зникли сервери з секретною інформацією, - Данилюк
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