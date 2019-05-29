Зеленський показав, як "не відривається" від людей (фото)

Зеленський показав, як їсть шаурму (Колаж РБК-Україна)

Користувачі соціальних мереж емоційно відреагували на пост Зеленського

Президент України Володимир Зеленський опублікував на своїй сторінці в Facebook фотографію, на якій він разом з Андрієм Богданом, Кирилом Тимошенко і Юрієм Костюком знаходиться на одній із заправок і їсть шаурму. Відомо, що Володимир Зеленський збирався відвідати 28 травня шахту "Лісова" у Львівській області, де через обвал породи загинули два шахтарі.

"Коли у тебе напружений графік, шаурма може стати вирішенням. У цьому, як бачите, немає нічого страшного, незручного і тим більше ганебного. А ще – допомагає не "забронзовіти", не відриватися від людей. Для тих, хто у владі, це корисно. Рекомендую. #ШаурмаТакШаурма", - підписав фотографію Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський показав українцям, що він разом з народом (facebook.com/zelenskiy95)

Користувачі соціальної мережі відреагували на фотографію президента України. Деякі підтримали його бажання не відриватися від звичайних людей, а деякі розкритикували фотографію Зеленського.

Президент повинен бути ближче до народу. Шаурма – всього лише їжа швидкого приготування, яка доступна кожному. Даними фото Володимир хотів показати, що незважаючи на свій статус – він, в першу чергу, звичайна людина. Такий, як ми з Вами. Не всім дано це зрозуміти.

Тут не в шаурмі справа. Просто Володимир, як і інші прості люди, перехопив щось на льоту, адже йому ніколи їздити по фешенебельних ресторанам з ескортом, у супроводі батальйону шибайголів. Це не той випадок. А шаурма, або хот-дог, гамбургер – немає різниці. Суть в іншому.

Чим простіше, тим краще. Слава Богу, на іконах себе, коханого не зображує.

Скріншот коментарів (facebook.com/zelenskiy95)

Мдаа, якщо ефективність Президента оцінюється фоткою з шаурмою, то походу приїхали. Весело, креативно і мінус 1,4 млрд доларів. Котимося в прірву далі.

А можна фото, де ви працюєте, а не труїте байки?

На здоров'я! Смачного! А як там наші полонені? Як справи з МВФ? Що робиться в Карпатах? Нам теж цікаво.

Нормальні люди обходять точки, де готують шаурму, стороною. Українці нового покоління обирають здорову їжу.

Скріншот коментарів (facebook.com/zelenskiy95)

Обама в Макдональдсі обідав з сім'єю, і небо на землю не падало. Нехай хоч булку з кефіром їсть. Смачного. Аби не крали.

Ну клас. Наступним постом доведіть, будь ласка, що у вас унітаз не золотий і з травленням все в порядку. І ще у мене є питання. Ви тільки один голодний? А то вас четверо, а шаурма чомусь одна. А...розумію...зубожіння. Шаурма на чотирьох.

Володимир Олександрович, рейтинг шаурми злетів, я думаю, на кілька порядків. Власники просто зобов'язані Вам і всій Вашій команді давати шаурму безкоштовно!

Скріншот коментарів (facebook.com/zelenskiy95)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що стало відомо, куди переїде Адміністрація президента України Володимира Зеленського.

А також розповідали про те, що у Болгарії заборонили передвиборчий ролик через Зеленського.