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Із ситуаційної кімнати РНБО зникли сервери з секретною інформацією, - Данилюк

Новини » Політика    28.05.2019 - 21:11
Із ситуаційної кімнати РНБО зникли сервери з секретною інформацією, - Данилюк
Фото: Олександр Данилюк (РБК-Україна)

Данилюк показав пусті стелажі без серверів

Новопризначений секретар СНБО Олександр Данилюк заявив, що з ситуаційної кімнати РНБО зникли сервери з секретною інформацією. Про це він сказав у своєму відеозверненні в Facebook.

Данилюк зазначає, що ще місяць тому, на всіх стінах висіли великі монітори, які були під'єднані до серверів, які знаходилися за стіною.

"Все було знято під час зміни влади. Така вийшла "цивілізована" зміна влади в Україні. Залишилися хіба що прапори, під якими приймалося рішення під час нарад. І під час цих нарад дуже часто використовувалася інформація з секретних джерел. Інформація потрапляла через захищені канали зв’язку до цієї кімнати", - зазначив Данилюк.

 

Прийшов, побачив... Немає слів. Розбиратися будуть правоохоронні органи.

Опубліковано Alex Danylyuk Вівторок, 28 травня 2019 р.

Також він показав пусті стелажі без серверів і зауважив, що їх також вивезли.

"Ось стіна. Один з моніторів виходив на сервер через цей шнур. Він залишився. Моніторів немає. Серверів немає", - Данилюк.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський призначив Олександра Данилюка секретарем Ради національної безпеки і оборони. В команді Володимира Зеленського Данилюк відповідав за міжнародну, фінансову, економічну і банківську діяльність.

РБК-Україна писало, що 17 травня секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов подав у відставку. Він подав у відставку у зв'язку з припиненням повноважень президента Петра Порошенка.

Данилюк призначений секретарем РНБО Турчинов подав у відставку з посади секретаря РНБО
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