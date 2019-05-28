У Порошенка пояснили, куди поділися сервери з ситуаційної кімнати РНБО

Фото: Турчинов у ситуаційній кімнаті (facebook.com/oleksandr.turchynov)

Техніку орендував Порошенко і після завершення повноважень повернув орендодавцям

Уся техніка для ситуаційної кімнати у приміщенні Адміністрації президента була орендована за власний кошт Петра Порошенка і відповідно повернута орендодавцю. Про це заявив у Facebook прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко.

Він наголосив, що жодної конфіденційної інформації на серверах не зберігалося, доступ до неї забезпечувався лише у режимі онлайн.

"Кімната працювала як відображення різних джерел інформації, але ці джерела залишалися на своїх місцях у Прикордонній службі, СБУ чи податковій. До речі, в РНБО, де працює пан Данилюк, є ситуаційний центр, з усіма конфіденційними серверами", - написав Цеголко.

На заяву новопризначеного секретаря РНБО Олександра Данилюк про те, що з ситуаційної кімнати РНБО зникли сервери з секретною інформацією, відреагував і його попередник Олександр Турчинов.

Він зазначив, що Данилюк у своєму відео не пояснив на відео детально, де відбувається зйомка.

"Хочу підкреслити, що наведений Данилюком відеоматеріал жодним чином не має відношення до РНБО. Він був знятий в окремих приміщеннях Адміністрації Президента України (вулиця Банкова). Головний ситуаційний центр РНБО, який знаходиться на вулиці Болбочана, та обладнання приміщень працівників РНБО перебувають під надійною охороною та працюють в штатному режимі", - написав Турчинов.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський призначив Олександра Данилюка секретарем Ради національної безпеки і оборони.

Після цього Данилюк записав відеозвернення з ситуаційної кімнати РНБО заявивши, що під час передачі влади зникла вся техніка.