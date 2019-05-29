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ДБР розслідує зникнення серверів з секретною інформацією з АП

Новини » Надзвичайні події    29.05.2019 - 13:13
ДБР розслідує зникнення серверів з секретною інформацією з АП
Фото: директор ДБР Роман Труба (РБК-Україна)

Слідчі ДБР проводять першочергові слідчі дії

Слідчі ДБР розпочали досудове  розслідування щодо можливої втрати службовими особами адміністрації президента України серверів з секретною інформацією. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Кримінальне провадження зареєстровано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 329 Кримінального кодексу України (втрата документів, що містять державну таємницю, що спричинило тяжкі наслідки).

Нагадаємо, прес-секретар Петра Порошенка Святослав Цеголко повідомляв, що уся техніка для ситуаційної кімнати у приміщенні Адміністрації президента була орендована за власний кошт Порошенка і відповідно повернута орендодавцю.

Як відомо, вчора новопризначений секретар СНБО Олександр Данилюк заявив, що з ситуаційної кімнати РНБО зникли сервери з секретною інформацією. Данилюк зазначив, що ще місяць тому, на всіх стінах висіли великі монітори, які були під'єднані до серверів.

"Все було знято під час зміни влади. Така вийшла "цивілізована" зміна влади в Україні. Залишилися хіба що прапори, під якими приймалося рішення під час нарад. І під час цих нарад дуже часто використовувалася інформація з секретних джерел. Інформація потрапляла через захищені канали зв’язку до цієї кімнати", - зазначив Данилюк.

У Порошенка пояснили, куди поділися сервери з ситуаційної кімнати РНБО Із ситуаційної кімнати РНБО зникли сервери з секретною інформацією, - Данилюк
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