Скандал на Євробаченні 2022: українці не розуміють, що сталося з журі

Україна перемогла на Євробаченні 2022 і перемогу нашій країні принесла група KALUSH Orchestra з піснею "Стефанія" . Однак у соціальних мережах розгорається скандал через українське журі, а зокрема - через бали, які віддали іншим країнам. Люди навіть запустили флешмоб зі зверненням до Зеленського.

Що сталося на Євробаченні 2022, хто увійшов до українського журі та що вони самі говорять про цей скандал - читайте нижче.

За правилами Євробачення, у кожної країни було своє експертне журі, які розподіляли бали іншим учасникам конкурсу. Максимальна кількість - 12 балів.

До українського журі увійшли:

Український продюсер і звукорежисер Вадим Лисиця

Соліст вокальної формації "Піккардійська терція" Андрій Капраль

Співачка Ірина Федишин

Художній керівник академічного інструментального ансамблю "Високий замок" Андрій Яцків

Український кінокритик, виконавчий продюсер телеканалу UA:Культура Лук'ян Галкін

Експертне журі від України за підсумками конкурсу дали 12 балів - Великобританії, 10 - Португалії, 8 - Нідерландам, 7 - Греції, 6 - Швейцарії, 5 - Азербайджану, 4 - Швеції, 3 - Австралії, 2 - Вірменії, 1 - Чехії.

Члени українського журі

Чому виник грандіозний скандал

Українська спільнота обурилася таким рішенням журі та особливо всіх образило те, що Україна не дала жодного балу Польщі, Литві та іншим країнам, які зараз підтримують наших співвітчизників у важкий період.

У соціальних мережах вже навіть запустили флешмоб з закликом до Президента України Володимира Зеленського.

"Український народ і глядачі Євробачення звертаються до Вас з проханням виправити неприпустиму ситуацію, що виникла при голосуванні національним журі України у фіналі Міжнародного конкурсу Євробачення. Поставивши нуль балів дружній Польщі, ми допустили фатальну помилку. Кулуарно обране журі взяло на себе відповідальність впливати на сучасну історію та статус нашої країни!" - сказано в тексті звернення.

Обурені результатами українського журі та багато представників шоубізнесу України, публічні люди та блогери.

Засудили рішення журі письменниця Лариса Денисенко, музикант Валерій Харчишин, сценарист Володимир Бірюков, поет Євген Рибчинський, співак і поет Анатолій Матвійчук, журналіст Дмитро Лиховій, блогер і журналіст Сергій Іванов, народна артистка України Марія Бурмака, журналістка Ольга Решетилова, громадський діяч Ярослава Гресь, актриса Ольга Сумська, музикант Тарас Тополя,

Що говорять про це самі члени журі

Ірина Федишин опублікувала листок голосування і сказала, що ситуація з голосами для Польщі неприємна і їй самій. Вона стверджує, що результати голосування стали для неї шоком.

"Коли я побачила такі результати - це було шоком і для мене. Кожен з членів журі не знав, скільки хто кому поставив балів, оскільки кожен ставить бали від себе самого в бланку, і не має права це обговорювати. Все фіксується під наглядом нотаріуса і можуть притягнути до відповідальності. Потім всі бали підсумовуються організаторами в цифрі", - пише Федишин.

Вона опублікувала фото свого бланка голосування і зізналася, що її можуть за це оштрафувати.

"Як так вийшло, що для Польщі вийшло 0 балів??? Я не знаю відповіді на це питання", - додала артистка.

Андрій Капраль зізнався, що йому складно говорити про оцінку Польщі, оскільки він частину свого життя провів у цій країні. Підтримку друзів-поляків він відчував і до війни.

"Всім, хто зараз трохи маніпулює цим питанням, хочу сказати: мені не соромно за ті оцінки, які я поставив нашим друзям (полякам). Але я не можу зрозуміти, як розраховується результат в результаті. Якогось підземного бажання не підтримувати поляків у мене не було. За інших членів журі нічого сказати не можу. Ми не маємо права ділитися думками та говорити, кому яку оцінку хто поставив", - сказав Капраль.

Він зазначив, що складно вибирати серед тих, хто простягнув тобі руку допомоги й таких країн багато. Особисто він дав Польщі 7 місце.

Голова журі Вадим Лисиця спробував пояснити, що весь процес голосування проходив під пильним наглядом і впливати на оцінки один одного у них не було можливості.

"Польща та інші країни отримали ті ж оцінки, що заслужили на думку кожного з суддів. Гроші за це ніхто не отримував. Ніяких преференцій та інших заохочень ніхто не мав. Хто бажає наступного разу бути суддею - звертайтеся до Суспільного мовника.

Як голова журі - я точно готовий нести відповідальність за демократичний вибір, зроблений цього року. За гуманітарну, військову та фінансову допомогу Україні ми й будемо вдячні польському народу вічно! Але ж це ніяк не пов'язані речі", - написав Лисиця.

Після хвилі хейту і гнівних коментарів Лисиця видалив свій пост та закрив свою сторінку. Однак є дані, що раніше Лисиця працював на російську музичну компанію.