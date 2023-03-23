Скандал на Евровидении 2023: фаворитку букмекеров обвинили в плагиате украинской песни

Плагиат на Евровидение 2023?

Пользователь TikTok обратил внимание на то, что хит Loreen, с которым она выиграла конкурсный отбор, очень сильно похож своей мелодией на песню Мики Ньютон, которая была выпущена еще в 2005 году.

Полная версия песни Loreen - Tattoo

Полная версия песни Мики Ньютон - "В плену"

Кроме того, после хейта фаворитки букмекеров в социальных сетях за плагиат, пользователи начали находить сходство Tattoo с другими известными хитами. Например, с песней Pont Aeri - Flying Free.

Для Loreen это Евровидение - не первый конкурс. В 2012 году она стала победительницей со своим хитом Euphoria. Сейчас ее песня Tattoo возглавляет все рейтинги, и букмекеры ей дают уже 38% на победу.

Мика Ньютон также выступала на Евровидение, но годом ранее - в 2011 году. Она заняла четвертое место с песней Angel. После конкурса ей предложили очень выгодный контракт, и она уехала в США.

Евровидение 2023

В этом году песенный конкурс пройдет в Ливерпуле, Великобритания - от имени Украины. Полуфиналы пройдут 9 и 11 мая, финал - 13 мая. Украину будет представлять коллектив TVORCHI. Они автоматически попадают в финал, как страна-победитель на предыдущем конкурсе.