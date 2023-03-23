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Скандал на Евровидении 2023: фаворитку букмекеров обвинили в плагиате украинской песни

На Евровидение 2023 первый скандал из-за плагиата (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

На Евровидение 2023 от Швеции поедет певица Loreen, которая в 2012 году принесла победу на конкурсе своей стране. Сейчас исполнительница является фавориткой у букмекеров. Однако в социальных сетях началась волна хейта, так как конкурсная песня Tattoo очень похожа на хит украинской певицы Мики Ньютон "В плену".

Что известно о скандале, который начала разгораться на Евровидение 2023 - читайте ниже.

Плагиат на Евровидение 2023?

Пользователь TikTok обратил внимание на то, что хит Loreen, с которым она выиграла конкурсный отбор, очень сильно похож своей мелодией на песню Мики Ньютон, которая была выпущена еще в 2005 году.

@i_kirill_you @Loreen #loreen #eurovision #миканьютон #sverige #украина #евровидение #fypシ #sweden Tattoo - Loreen

Полная версия песни Loreen - Tattoo

Полная версия песни Мики Ньютон - "В плену"

Кроме того, после хейта фаворитки букмекеров в социальных сетях за плагиат, пользователи начали находить сходство Tattoo с другими известными хитами. Например, с песней Pont Aeri - Flying Free.

Для Loreen это Евровидение - не первый конкурс. В 2012 году она стала победительницей со своим хитом Euphoria. Сейчас ее песня Tattoo возглавляет все рейтинги, и букмекеры ей дают уже 38% на победу.

Мика Ньютон также выступала на Евровидение, но годом ранее - в 2011 году. Она заняла четвертое место с песней Angel. После конкурса ей предложили очень выгодный контракт, и она уехала в США.

Евровидение 2023

В этом году песенный конкурс пройдет в Ливерпуле, Великобритания - от имени Украины. Полуфиналы пройдут 9 и 11 мая, финал - 13 мая. Украину будет представлять коллектив TVORCHI. Они автоматически попадают в финал, как страна-победитель на предыдущем конкурсе.

Кстати, ранее мы писали о том, какие шансы на победу на Евровидение у коллектива TVORCHI.

А еще рассказывали о том, сколько в 2023 году будут стоить билеты на Евровидение 2023.

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ЕвровидениеМика Ньютонплагиат