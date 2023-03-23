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Скандал на Євробаченні 2023: фаворитку букмекерів звинуватили у плагіаті української пісні

На Євробаченні 2023 року перший скандал через плагіат (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

На Євробачення 2023 року від Швеції поїде співачка Loreen, яка у 2012 році принесла перемогу на конкурсі своїй країні. Наразі виконавиця є фавориткою у букмекерів. Однак у соціальних мережах розпочалася хвиля хейту, оскільки конкурсна пісня Tattoo дуже схожа на хіт української співачки Мікі Ньютон "У полоні".

Що відомо про скандал, який почав розгорятися на Євробаченні 2023 - читайте нижче.

Плагіат на Євробаченні 2023?

Користувач TikTok звернув увагу на те, що хіт Loreen, з яким вона виграла конкурсний відбір, дуже схожий своєю мелодією на пісню Мікі Ньютон, яка була випущена ще у 2005 році.

@i_kirill_you @Loreen #loreen #eurovision #миканьютон #sverige #украина #евровидение #fypシ #sweden Tattoo - Loreen

Повна версія пісні Loreen - Tattoo

Повна версія пісні Мікі Ньютон - "У полоні"

Крім того, після хейту фаворитки букмекерів у соціальних мережах за плагіат, користувачі почали знаходити схожість Tattoo з іншими відомими хітами. Наприклад, з піснею Pont Aeri – Flying Free.

Для Loreen це Євробачення – не перший конкурс. 2012 року вона стала переможницею зі своїм хітом Euphoria. Наразі її пісня Tattoo очолює всі рейтинги, і букмекери їй дають уже 38% на перемогу.

Міка Ньютон також виступала на Євробачення, але роком раніше – у 2011 році. Вона посіла четверте місце із піснею Angel. Після конкурсу їй запропонували дуже вигідний контракт і вона поїхала до США.

Євробачення 2023

Цього року пісенний конкурс пройде у Ліверпулі, Великобританія – від імені України. Півфінали пройдуть 9 та 11 травня, фінал - 13 травня. Україну представлятиме колектив TVORCHI. Вони автоматично потрапляють у фінал як країна-переможець на попередньому конкурсі.

До речі, раніше ми писали, які шанси на перемогу на Євробачення у колективу TVORCHI.

А ще розповідали про те, скільки 2023 року коштуватимуть квитки на Євробачення 2023 року.

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ЄвробаченняМика Ньютонплагиат