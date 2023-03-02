Евровидение 2023: стало известно, сколько будут стоить билеты

Организаторы Евровидения 2023 назвали дату начала продажи билетов на песенное действо, которое состоится в Ливерпуле.

Сколько будут стоить билеты, как и когда их можно купить - читайте в материале Styler.

Когда и где можно будет купить билеты на Евровидение 2023

По информации организаторов, билеты на девять шоу конкурса поступят в продажу во вторник, 7 марта, в 14:00.

Приобрести желаемые пропуска можно будет на сайте Ticketmaster UK.

При этом следует отметить, что все желающие смогут приобрести билеты только на одно шоу за раз, не зависимо от того, из какой страны мира осуществляется бронирование.

Сколько будут стоить билеты на Евровидение 2023 года

Пока известно, что билеты на гранд-финал Евровидения 2023 (13 мая) будут стоить от 80 до 380 фунтов (ориентировочно от 3 547 до 16 850 грн), на полуфиналы (9 и 11 мая) - от 30 до 290 фунтов (приблизительно от 1 330 до 12859 грн).

В дополнение к трем телевизионным шоу все желающие с 7 марта смогут приобрести более дешевые билеты на шесть генеральных репетиций.

Оплатить билеты можно будет с помощью:

American Express

Maestro

Mastercard

Visa

Klarna

Paypal

Отметим, что стоимость билетов в прошлом году колебалась от 20 до 350 евро (ориентировочно от 786 до 13 770 грн).

Судя по всему, это Евровидение станет одним из самых дорогих в смысле билетов. До этого самые дорогие тикеты продавались на гранд-финал Евровидения 2019, который проходил в Израиле. Тогда стоимость билетов достигала 415 евро.

Кроме шоу на арене Liverpool, гости Евровидения 2023 смогут посетить ряд бесплатных событий в городе проведения конкурса. В частности, и ЕвроФест - двухнедельный культурный фестиваль, который начнется 1 мая и будет включать 24 мероприятия, 19 из которых будут реализованы в сотрудничестве между британскими и украинскими артистами.

Кстати, недавно стало известно, что около трех тысяч билетов будут предоставлены бесплатно украинским беженцам.