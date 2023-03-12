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У Евровидения теперь новый фаворит. Какая песня с большим отрывом претендует на победу

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Воскресенье 12 марта 2023 13:30
У Евровидения теперь новый фаворит. Какая песня с большим отрывом претендует на победу Евровидение 2023 (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Евровидение 2023 года стартует в Ливерпуле уже в мае, поэтому страсти по конкурсу бушуют все интенсивнее. Если в течение почти года Украине давали самый высокий шанс на победу, то теперь группа TVORCHI оказалась на почетном третьем месте в рейтинге букмекеров. Первенство же получили шведы, еще более укрепившие позицию после объявления конкурсной песни.

Смотрите ниже в материале Styler пятерку лидеров и делайте выводы сами.

Какие шансы на победу у лидера

После того как чувственная Loreen представила свой хит Tattoo, букмекеры дают ей 38% на победу.

На втором месте со значительным отрывом (14%) эпатажный финн Käärijä с чудаковатым Cha Cha Cha, украинцы TVORCHI со "стальным сердцем" (Heart of Steel) на третьем месте рейтинга с 13%.

У Евровидения теперь новый фаворит. Какая песня с большим отрывом претендует на победу

Скриншот: eurovisionworld.com

Смотрите песни пятерки лидеров

1 место - Швеция, Loreen, Tattoo

2 место - Käärijä, Cha Cha Cha

3 место - Украина, TVORCHI, "Heart of Steel"

4 место - Норвегия, Alessandra, Queen Of Kings

5 место - Чехия, Vesna, My Sister's Crown

Что известно о Евровидении 2023 года

67-й Международный песенный конкурс Евровидения пройдет 9, 11 и 13 мая (Грандфинал) в Великобритании (Ливерпуль) на арене M&S Bank Arena.

В прошлом году конкурс выиграл группа Kalush, однако из-за войны проведение Евровидения в Украине стало невозможным. При этом британские организаторы конкурса уверяют, что Украина будет "в центре" всех их планов Евровидения.

Отметим, что все билеты на Евровидение уже распроданы.

Напомним, что Юлия Санина станет одной из ведущих конкурса в Ливерпуле.

Читайте также, что известно о тернопольских парнях - группе TVORCHI.

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Евровидение