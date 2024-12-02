Скандал на Евровидении 2025: одну из стран-участниц могут дисквалифицировать

Детали скандала

На музыкальном конкурсе участники обязаны исполнять новые песни, которые не были представлены публике ранее 1 сентября 2024 года. Однако группа NeonoeN победила в Нацотборе с треком "Clickbait", который уже звучал на одном из фестивалей в 2023 году, что нарушает правила конкурса.

Так, на видеозаписи с фестиваля Kulture Zabjelo, который состоялся в июне 2023 года, зафиксировано, как артисты исполняют часть своего трека "Clickbait" перед многочисленной аудиторией.

Хотя композиция звучала несколько иначе, сам факт ее исполнения до определенной даты является серьезным нарушением регламента.

На данный момент участие группы NeonoeN в песенном конкурсе остается неопределенным. По информации от вещателя Черногории, продолжается детальное расследование, чтобы установить все обстоятельства и решить, были ли нарушены правила.

"Решение о потенциальной дисквалификации будет принято после консультации с Европейским вещательным союзом (EBU), организатором песенного конкурса Евровидение", - говорится в сообщении.

Реакция группы

В своих соцсетях коллектив поделился, что до победы на Национальном отборе они оставались практически неизвестными для широкой аудитории. Музыканты рассказали, что их выступления обычно проходили в почти пустых залах, и именно поэтому они не считают серьезной проблемой тот факт, что часть их песни прозвучала перед ограниченным количеством людей.

Группа NeonoeN (фото: instagram.com/neonoen_official)

"Нам действительно интересно, кто-то из аудитории хоть вспомнил, что ее слышал? Особенно, если решили через два года проголосовать за нас на фестивале Montesong. Но, как мы говорили с самого начала - наша цель на самом деле играть музыку, которую мы создаём, и расширять её возможности. Обратите внимание, что песня не была опубликована, коммерческая или использована любым другим способом и что она не могла иметь конкурентное преимущество в конкурсе", - говорится в посте.

Что известно о группе NeonoeN

NeonoeN - это рок-группа из Подгорицы, Черногория, которая создает музыку в жанре инди-рок с элементами различных стилей, включая блюз, металл, панк и поп. Группа состоит из четырех участников: вокалиста Марка Вукчевича, гитариста Илии Пейовича, басиста Филиппа Вулановича и барабанщика Милана Вуйовича.

Они активно выступают на местной музыкальной сцене уже несколько лет. Изначально коллектив назывался Neon, но впоследствии переименовался в NeonoeN.

Группа NeonoeN (фото: instagram.com/neonoen_official)

Группа получила известность после победы на Национальном отборе Черногории на Евровидение 2025 с песней "Clickbait". Они называют свое творчество результатом богатого музыкального опыта и влияния различных жанров, которые они слушали еще с детства. NeonoeN стремятся развивать карьеру, выпуская новые альбомы и музыку, ориентированную на региональный и международный рынок.