Джамала назвала певиц, которые могли бы достойно представить Украину на Евровидении-2025

Украинская певица Джамала назвала имена известных артистов, которые, по ее мнению, могли бы достойно представлять Украину на международном песенном конкурсе Евровидение в 2025 году.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий звезды для проекта "Ранок у великому місті".

Так, Джамала відправила б на Євробачення-2025 Юлію Саніну, KOLA або ж TAYANNA.

"Я б хотіла побачити на Євробаченні і Юлю Саніну, і KOLA, і TAYANNA. Знаєте, це не моя фраза, але... Коли не знаємо, що співати, посилайте дівчат, які вміють співати", - поділилася виконавиця.

TAYANNA, Санина, KOLA (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak, instagram.com/the_hardkiss, instagram.com/kola__official)

Джамала также высказала свое мнение о деятельности Тины Кароль, которая в этом году взяла на себя роль продюсера Национального отбора.

Певица отметила, что ее коллега имеет значительный опыт участия в различных конкурсах и большой сценический стаж.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Кроме того, звезда отметила, что Тина прилагает много усилий, чтобы организовать отбор на самом высоком уровне. По ее убеждению, она успешно справится с этой задачей.

"Я точно знаю, что она много работает для того, чтобы шоу имело замечательный вид. У нее замечательный опыт в конкурсах, в сольном исполнении. Поэтому, я думаю, что все будет классно", - сказала Джамала.

Когда пройдет Нацотбор на Евровидение-2025

Финал Национального отбора на Евровидение-2025 состоится в Украине 8 февраля.

По информации Суспільного, в 2024 году участие решили принять 369 исполнителей. Примечательно, что количество песен превысило количество участников, ведь в этом году было разрешено присылать более одного трека. В общем организаторы получили 374 композиции.

Среди претендентов - 232 сольных исполнителя и 72 музыкальных коллектива. Интересно, что в этом году заявки поступали не только из Украины, но и из-за рубежа. Свои песни предложили артисты из Швеции, Германии, Польши, США, Франции, Испании и Великобритании.

Из общего количества в 369 претендентов только 20 артистов получат шанс побороться за возможность представить Украину. Отбор этой двадцатки будет проходить через этап прослушиваний. До финальной стадии соревнования дойдут только 9 исполнителей или музыкальных коллективов.

Перечень финалистов планируют обнародовать до 17 января 2025 года. В то же время уже известны имена нескольких артистов, которые подтвердили свое участие в Национальном отборе. Среди них певица СолоХа, музыкальный коллектив Ziferblat и исполнитель ENLEO.

А вот само Евровидение в следующем году состоится в Базеле, Швейцария. Полуфиналы запланированы на 13 и 15 мая, а 17 мая ожидается гранд-финал шоу.