Скандал на Євробаченні 2025: одну з країн-учасниць можуть дискваліфікувати

Деталі скандалу

На музичному конкурсі учасники зобов'язані виконувати нові пісні, які не були представлені публіці раніше 1 вересня 2024 року. Однак гурт NeonoeN переміг у Нацвідборі з треком "Clickbait", який уже звучав на одному з фестивалів у 2023 році, що порушує правила конкурсу.

Так, на відеозаписі з фестивалю Kulture Zabjelo, який відбувся в червні 2023 року, зафіксовано, як артисти виконують частину свого треку "Clickbait" перед численною аудиторією.

Хоча композиція звучала дещо інакше, сам факт її виконання до визначеної дати є серйозним порушенням регламенту.

На цей момент участь гурту NeonoeN у пісенному конкурсі залишається невизначеною. За інформацією від мовника Чорногорії, триває детальне розслідування, щоб встановити всі обставини та вирішити, чи було порушено правила.

"Рішення про потенційну дискваліфікацію буде прийнято після консультації з Європейською мовною спілкою (EBU), організатором пісенного конкурсу Євробачення", - йдеться у дописі.

Реакція гурту

У своїх соцмережах колектив поділився, що до перемоги на Національному відборі вони залишалися практично невідомими для широкої аудиторії. Музиканти розповіли, що їхні виступи зазвичай проходили в майже порожніх залах, і саме тому вони не вважають серйозною проблемою той факт, що частина їхньої пісні прозвучала перед обмеженою кількістю людей.

Гурт NeonoeN (фото: instagram.com/neonoen_official)

"Нам справді цікаво, чи хтось із аудиторії хоч згадав, що її чув? Особливо, якщо вирішили через два роки проголосувати за нас на фестивалі Montesong. Але, як ми говорили з самого початку - наша мета насправді грати музику, яку ми створюємо, і розширювати її можливості. Зверніть увагу, що пісня не була опублікована, комерційна чи використана в будь-який інший спосіб і що вона не могла мати конкурентну перевагу в конкурсі", - йдеться у дописі.

Що відомо про гурт NeonoeN

NeonoeN - це рок-гурт із Подгориці, Чорногорія, який створює музику в жанрі інді-рок з елементами різних стилів, включаючи блюз, метал, панк та поп. Гурт складається з чотирьох учасників: вокаліста Марка Вукчевича, гітариста Ілії Пейовича, басиста Філіпа Вулановича та барабанщика Мілана Вуйовича.

Вони активно виступають на місцевій музичній сцені вже декілька років. Початково колектив мав назву Neon, але згодом перейменувався на NeonoeN.

Гурт NeonoeN (фото: instagram.com/neonoen_official)

Гурт здобув популярність після перемоги на Національному відборі Чорногорії на Євробачення 2025 з піснею "Clickbait". Вони називають свою творчість результатом багатого музичного досвіду та впливу різноманітних жанрів, які вони слухали ще з дитинства. NeonoeN прагнуть розвивати кар'єру, випускаючи нові альбоми та музику, орієнтовану на регіональний та міжнародний ринок.