Детское Евровидение 2024. Как выступила Украина и кто победил (видео)

16 ноября в Мадриде прошел финал Детского Евровидения. В этом году нашу страну представил Артем Котенко, покоривший сцену песней "Дім" и тронул зрителей.

Кто победил на Детском Евровидении, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на трансляцию конкурса.

Как выступила Украина

Артем Котенко вышел на сцену под номером 14. Он уверенно держался на сцене и трогательно исполнил песню, которую для него написала музыкальная продюсер национального отбора Светлана Тарабарова.

Выступление Артема Котенко (скриншоты)

Эта композиция показала миру, что каждый человек хочет иметь место, в котором будет чувствовать себя в безопасности. Артем, который родился и проживает в Ахтырке Сумской области, которая постоянно страдает от ударов со стороны российских оккупантов, хотел показать миру боль украинцев, ведь сейчас многие граждане нашей страны потеряли жилье и были вынуждены покинуть родные города.

Кто победил на Детском Евровидении

По результатам голосования, которое проходило с 15 ноября, первое место получила Грузия, которую представил Andria Putkaradze (Андрия Путкарадзе) с песней "To My Mom". Кстати, именно этой стране свои 12 баллов отдала Украина.

На Детском Евровидении победила Грузия (скриншот)

На 2 месте оказалась Португалия, а Украина заняла на конкурсе 3 место. Котенко очень радовался результатам, а также искренне поздравил победителя.

По результатам голосования национальных жури Костенко получил 122 балла и занял 2 место. Но зрители отдали юному украинцу всего 81 балл.

Украина в тройке финалистов Детского Евровидения (скриншот)

Выступление победителя - видео

Детское Евровидение - трансляция