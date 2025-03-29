Маск объявил о продаже X своему же стартапу: что изменится для пользователей

Илон Маск объявил о продаже социальной сети X (Twitter) своему стартапу xAI за 45 миллиардов долларов. Сделка включает 12 миллиардов долга, а ее цель - тесная интеграция платформы с технологиями искусственного интеллекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Маска в X и CNN .

По словам американского миллиардера, который сейчас возглавляет департамент государственной эффективности США (DOGE), сделка дает X оценку в 33 миллиарда долларов.

Указанная сумма продажи в 45 миллиардов долларов немного больше той, которую заплатил Маск в 2022 году.

"Будущее xAI и X переплетено", - говорится в публикации миллиардера в соцсети 28 марта.

Он отметил, что "мы официально делаем шаг, чтобы совместить данные, модели, вычисления, распространение и талант".

"Эта комбинация раскроет огромный потенциал, сочетая передовые возможности искусственного интеллекта и опыт xAI с огромным охватом X", - написал Маск.

О срочных изменениях на платформе не объявляется

Бизнесмен не заявил при этом о каких-либо немедленных изменениях в X, хотя чат-бот xAI Grok уже интегрирован в платформу социальных сетей.

Как сообщил Маск, объединенная платформа "обеспечит более умные, более значимые впечатления".

Также он отметил, что стоимость объединенной компании составляет 80 миллиардов долларов.

После приобретения Twitter в 2022 году Маск внес ряд изменений в платформу, что заставило некоторых крупных рекламодателей ее покинуть. Также бизнесмен уволил 80% персонала компании, перевернул систему проверки платформы и восстановил приостановленные учетные записи белых расистов в течение нескольких месяцев после приобретения.

Оценка X

Несмотря на то, что оценка X ниже, чем Маск заплатил за социальную сеть, это все равно изменение судьбы для компании, отмечают западные СМИ.

В октябре инвестиционная компания Fidelity оценила, что X стоил почти на 80% меньше, чем тогда, когда Маск купил его. По данным Fidelity, чей фонд Blue Chip имеет долю в X, к декабрю платформа несколько восстановилась, но все еще стоила лишь около 30% от того, что заплатил предприниматель.

Усилия Маска стать лидером в области ИИ

Маск, среди прочего, пытается утвердиться как лидер в сфере искусственного интеллекта, на чем сосредотачивается как администрация президента США Дональда Трампа, так и технологическая индустрия.

В начале этого года он возглавлял группу инвесторов, которые пытались приобрести производителя ChatGPT OpenAI почти за 100 миллиардов долларов, что стало еще одним обострением давнего соперничества между Маском и генеральным директором OpenAI Сэмом Альтманом.

Как обращают внимание в CNN, пока не понятно, как это приобретение принесет пользу амбициям Маска в отношении ИИ. Но более тесная интеграция с X может позволить xAI быстрее продвигать свои новейшие модели искусственного интеллекта и функции для широкой аудитории.

Как писал в феврале Bloomberg, X ведет переговоры о привлечении денег, которые оценят компанию в 44 миллиарда долларов. Непонятно, что вышло из этих переговоров и почему xAI оценивает X меньше, чем он мог бы получить от инвесторов.