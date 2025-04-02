В США хотят обязать Маска и работников DOGE сдавать тесты на наркотики

Демократы в Палате представителей США вносят на рассмотрение законопроект, который заставит руководителя DOGE Илона Маска сдавать тесты на наркотики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

По словам депутата Мики Шеррил, которая ссылалась на отчет Wall Street Journal от 2024 года, Маск ранее якобы ранее употреблял нелегальные наркотики, включая ЛСД, кокаин, экстази, грибы и кетамин.

В то же время адвокаты миллиардера утверждают, что руководитель DOGE "регулярно и случайно проходит тесты на наркотики в SpaceX и никогда не проваливал их".

Согласно законопроекту, автором которого является Шеррил, специальные госслужащие должны будут проходить тест на наркотики перед началом работы и участвовать в программе случайного тестирования. Те, кто получит положительный результат - будут отстранены от федеральной службы минимум на год.

"Те, кто имеет доступ к секретной информации, должны пройти тщательную проверку, иметь ясный взгляд и проявлять здравый смысл", - заявила депутат.