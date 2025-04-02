В США хотят обязать Маска и работников DOGE сдавать тесты на наркотики
Демократы в Палате представителей США вносят на рассмотрение законопроект, который заставит руководителя DOGE Илона Маска сдавать тесты на наркотики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
По словам депутата Мики Шеррил, которая ссылалась на отчет Wall Street Journal от 2024 года, Маск ранее якобы ранее употреблял нелегальные наркотики, включая ЛСД, кокаин, экстази, грибы и кетамин.
В то же время адвокаты миллиардера утверждают, что руководитель DOGE "регулярно и случайно проходит тесты на наркотики в SpaceX и никогда не проваливал их".
Согласно законопроекту, автором которого является Шеррил, специальные госслужащие должны будут проходить тест на наркотики перед началом работы и участвовать в программе случайного тестирования. Те, кто получит положительный результат - будут отстранены от федеральной службы минимум на год.
"Те, кто имеет доступ к секретной информации, должны пройти тщательную проверку, иметь ясный взгляд и проявлять здравый смысл", - заявила депутат.
Инциденты вокруг Маска
Илон Маск, основатель Tesla и SpaceX, неоднократно оказывался в центре внимания из-за своих высказываний и действий, связанных с наркотиками. Наиболее известный случай произошел в 2018 году, когда он во время интервью с Джо Роганом в прямом эфире покурил марихуану. Это вызвало резонанс, особенно среди инвесторов Tesla, поскольку компания является публичной, а марихуана незаконна на федеральном уровне в США.
Кроме того, Маск неоднократно шутил об употреблении наркотиков в соцсетях, в частности намекал на использование ЛСД и других психоделиков.
Отдельно стоит добавить, что сегодня Маск руководит Департаментом эффективности государственного управления (DOGE). Как отмечал недавно глава Белого дома Дональд Трамп, в "определенный момент" департамент прекратит свое существование.
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