Трамп отрицает ссору между Маском и Рубио из-за масштабных сокращений правительства

В пятницу издание NYT писало, что между руководителем DOGE Илоном Маском и госсекретарем США Марко Рубио возникла ссора на этой неделе во время заседания правительства. Однако глава Белого дома Дональд Трамп отрицает этот конфликт.

Так, общаясь с журналистами в Белом доме, президент США опроверг сообщения о том, что в ходе заседания кабмина в Белом доме между Рубио и Маском произошел конфликт из-за масштабных сокращений правительства.

"Никаких столкновений, я там был. Илон отлично ладит с Марко. И они оба отлично справляются. Никаких столкновений", - заявил Трамп.

AP добавляет, что президент США сразу после заседания в четверг заявил, что поручил правительству работать с Маском - миллиардером, который курирует масштабные сокращения расходов кабмина Департаментом эффективности правительства.