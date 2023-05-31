Троица и День Конституции 2023: будут ли дополнительные выходные на июньские праздники
Июнь 2023 богат важными праздниками, среди которых два отмечаются на государственном уровне - это Троица и День Конституции. Обычно в эти дни украинцы официально имеют дополнительный отдых. Но так ли будет в этом году?
Об этом, а также обо всех праздниках первого летнего месяца вы сможете узнать из материала Styler далее.
Дополнительные выходные снова отменены?
Согласно статье 73 "Кодекса законов о труде", следующий понедельник после Троицы, отмечаемый в этом году 4 июня, должен быть выходным. Так же выходным должен быть День Конституции 28 июня, в 2023 году - это среда.
Однако из-за действия военного положения в стране, которое продлено до 18 августа, дополнительных выходных в июне 2023 не будет.
В первый месяц лета 30 календарных дней, из них 22 рабочих и 8 выходных дней.
Выходными будут: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 июня.
Календарь на июнь 2023 (коллаж: Styler)
Изменится ли дата Троицы после перехода на новый календарь
После перехода ПЦУ на новоюлианский календарь практически все даты церковных праздников сдвинутся на 13 дней назад и будут совпадать с католическими. Эта реформа касается "неподвижных" праздников, то есть тех, в которых есть постоянные даты, в том числе - Рождество, Покров, Крещение, Благовещение и т. д.
А вот Пасха и связанные с ней подвижные праздники - Троица, Вознесение и Вербное воскресенье будут вычисляться по тому же принципу, что и раньше, и не будут совпадать с католическими.
Главные праздники июня 2023
- 1 июня - День защиты детей.
- 4 июня - Троица, День работников водного хозяйства, День работников местной промышленности, Международный день невинных детей - жертв агрессии, День хозяйственных судов.
- 5 июня - Всемирный день окружающей среды.
- 6 июня - День журналиста.
- 8 июня - Всемирный день океанов.
- 9 июня - Международный день друзей.
- 11 июня - День работников легкой промышленности.
- 12 июня - День работников фондового рынка.
- 14 июня - Всемирный день донора.
- 17 июня - Всемирный день борьбы с запустыниванием и засухой.
- 18 июня - День медицинского работника, День участкового инспектора полиции.
- 19 июня - День фермера.
- 20 июня - Всемирный день беженцев.
- 22 июня - День скорби и оказания почестей памяти жертв войны в Украине.
- 23 июня - День государственной службы ООН, День государственной службы Украины.
- 25 июня - Международный день моряка, День таможенника Украины.
- 26 июня - Международный день ООН в поддержку жертв пыток, Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота.
- 28 июня - День Конституции Украины.
Ранее мы писали о главных церковных праздниках июня 2023.
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