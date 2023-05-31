Троица и День Конституции 2023: будут ли дополнительные выходные на июньские праздники

Июнь 2023 богат важными праздниками, среди которых два отмечаются на государственном уровне - это Троица и День Конституции. Обычно в эти дни украинцы официально имеют дополнительный отдых. Но так ли будет в этом году?

Об этом, а также обо всех праздниках первого летнего месяца вы сможете узнать из материала Styler далее.

Дополнительные выходные снова отменены?

Согласно статье 73 "Кодекса законов о труде", следующий понедельник после Троицы, отмечаемый в этом году 4 июня, должен быть выходным. Так же выходным должен быть День Конституции 28 июня, в 2023 году - это среда.

Однако из-за действия военного положения в стране, которое продлено до 18 августа, дополнительных выходных в июне 2023 не будет.

В первый месяц лета 30 календарных дней, из них 22 рабочих и 8 выходных дней.

Выходными будут: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 июня.

Календарь на июнь 2023 (коллаж: Styler)

Изменится ли дата Троицы после перехода на новый календарь

После перехода ПЦУ на новоюлианский календарь практически все даты церковных праздников сдвинутся на 13 дней назад и будут совпадать с католическими. Эта реформа касается "неподвижных" праздников, то есть тех, в которых есть постоянные даты, в том числе - Рождество, Покров, Крещение, Благовещение и т. д.

А вот Пасха и связанные с ней подвижные праздники - Троица, Вознесение и Вербное воскресенье будут вычисляться по тому же принципу, что и раньше, и не будут совпадать с католическими.

Главные праздники июня 2023