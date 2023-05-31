Нас ждут контрасты. Синоптик рассказала, каким будет лето в Украине

Погода в Украине этим летом будет преподносить сюрпризы в виде смен температур.

Свой прогноз на эти три летних месяца озвучила синоптик Укргидрометцентра Наталия Птуха, пишет "Новое время".

Каким будет лето в Украине

Эксперт сообщила, что в июне количество кратковременных дождей уменьшиться.

"Температура будет оставаться на уровне +12…+14 ночью и +24…+26 градусов днем", - сообщила она.

По прогнозу Наталии, лето нас ждет контрастное.

"В июне среднемесячная общая температура по территории страны будет на один-полтора градуса выше нормы. И, традиционно, лето всегда контрастное. Те же кратковременные дожди могут за день или за полчаса "вылить" месячную норму. Поэтому неравномерное распределение осадков является обычным для лета", - рассказала синоптик.

Как повлияет Эль-Ниньо

Погоду по всему земному шару этим летом будет определять явление Эль-Ниньо. Это отразится на температуре, и лето будет жарче на 1-2 градуса.

"При этом мир сейчас пребывает на этапе изменения глобальных процессов, происходящих в Тихом океане. Речь идет об Эль-Ниньо, который в этом году начинает развиваться и идет на смену Ла-Нинья. Это влияет на погодные процессы в планетарном масштабе", - отметила эксперт.

"Но даже в этом году, если июнь и июль на 1−1,5 градуса будут выше нормы, то в августе среднемесячная температура может быть на 2 градуса выше нормы. Немного жарче будет. Но это такое общее наблюдение на всю территорию страны. Для каждого региона надо смотреть отдельно на декаду вперед", - спрогнозировала Наталия.