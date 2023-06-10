Киев накрыл сильный ливень с градом: фото и видео последствий

Непогода началась в Киеве ориентировочно после 16 часов. В Киевской городской государственной администрации предупредили жителей столицы, что гидрослужбы "Киевавтодора" работают в усиленном режиме.

Ситуация в городе

Местные Telegram-каналы показывают фото и видео из разных районов столицы. На видео видно, что некоторые улицы Киева уже затоплены, что затрудняет автомобильное движение.

Ориентировочно в 15:25 10 июня в Киеве и области уже был слышен гром.

Советы полиции

Правоохранителив связи с ситуацией в столице напомнили водителям и пешеходам основные правила поведения на дороге. В частности водителей призвали:

двигаться с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями;

не забывать пользоваться ремнями безопасности;

соблюдать безопасную дистанцию и не совершать резких маневров;

не превышать скорость;

помнить, что в сильный дождь лучше остановиться и переждать ненастье. При остановке обязательно включите аварийную световую сигнализацию.

Пешеходов призвали переходить дорогу только в установленных местах и использовать световозвращающие элементы.

Ремонтные бригады ДТЭК переведены в усиленный режим

По данным компании, из-за дождя и грозы энергетики будут работать в таком режиме, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия непогоды.

"Сложные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов. Будьте осторожны, не пренебрегайте правилами безопасности и не приближайтесь к линиям электропередачи", - пояснили в компании.

Кличко назвал подтопленные улицы

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, о подтоплении участков дорог на улицах Ташкентской, Грузинской, Сергиенко, Драгоманова, Вересневой и в районе станции метро "Левобережная".

"Дорожные службы "Киевавтодора" работают на местах подтоплений. Чрезвычайных происшествий в настоящее время не произошло", - отметил мэр.

Прогноз синоптиков

Синоптики сообщали, что сегодня в столице может находиться кратковременный дождь и гроза.

"В ближайшие два часа с удержанием до конца дня 10 июня гроза, порывы ветра 15-20 м/с", - сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

К тому же по данным синоптиков, завтра, 11 июня в столице ожидается такая же погода.

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