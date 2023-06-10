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Киев накрыл сильный ливень с градом: фото и видео последствий

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Киев, Суббота 10 июня 2023 16:52
Киев накрыл сильный ливень с градом: фото и видео последствий Фото: в Киеве затоплены несколько улиц (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Во второй половине дня столицу Украины накрыл ливень с градом и грозой. Несколько улиц в Киеве уже подтоплены.

Об этом сообщает РБК-Украина.

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