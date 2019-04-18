Опади і прояснення: синоптик розповіла, коли в Україну прийде тепло

Погода в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні в найближчий тиждень порадує теплом

Погода в Україні на початку наступного тижня порадує жителів більшості областей. У понеділок і вівторок очікуються невеликі періодичні дощі, а після 23 квітня настане довгоочікуване потепління. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко у своєму блозі на сайті opinionua.com.

Погода на початку тижня буде нестабільна і за словами Діденко, опади будуть чергуватися з проясненнями.

"На початку наступного тижня в більшості областей України погоду будуть визначати атмосферні фронти, які принесуть періодичні дощі. Опади будуть чергуватися з проясненнями і вже 23 квітня припиняться. Поступляться місцем антициклону з сухою сонячною погодою", - повідомила синоптик.

Вона зазначила, що вже з понеділка почне підвищуватися температура повітря, в тому числі і в нічні години.

"Повітря з понеділка в Україні почне прогріватися. Протягом 22-24 квітня максимальна температура повітря в більшості областей буде коливатися в межах спочатку від + 12 + 17 градусів до подальших + 15 + 23 градусів. Ночі також стануть теплішими, що буде сприяти розвитку рослин, передбачається + 6 + 12 градусів", - зазначила Діденко.

Карта погоди

У столиці на початку тижня очікується від +16 градусів тепла і ближче до Великодня повітря прогріється до +20 градусів. У понеділок, 22 квітня, у Києві можливий дощ.

"На початку наступного тижня в Києві почнеться потепління. Максимальна температура повітря поступово підвищиться від 16 градусів до + 20 + 22 градуси. Вночі також стане тепліше, близько + 6 + 11 градусів. У понеділок в столиці місцями пройде дощ, надалі хмар буде ставати менше, сонця більше, буде переважати суха повітряна маса", - додала синоптик.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптик розповіла про погоду на вихідних в Україні.

А також розповідали про те, що в найближчі кілька діб у кількох областях можуть зберегтися заморозки.