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Синоптики предупредили украинцев об опасных погодных условиях

STYLERЖизнь    23.04.2019 - 06:29
Синоптики предупредили украинцев об опасных погодных условиях
Погода в Украине 23 апреля принесет тепло и сильный ветер (фото: pixabay.com)

Погода в Украине во вторник будет солнечной, но ветреной

Погода в Украине во вторник, 23 апреля, подарит настоящую весну. Будет тепло, солнечно и без осадков по всей стране. Однако местами ожидается сильный ветер до штормовых отметок, сообщают синоптики Украинского гидрометцентра.

Отметим, что на этой неделе до самой Пасхи погода в стране будет теплой, местами ожидаются небольшие дожди, однако наступление весны уже ничто не остановит.

Ветер в основном будет спокойным, 5-10 метров в секунду, однако на Западе местами ожидаются порывы до штормовых отметок - от 15 до 20 метров за секунду.

Синоптики предупредили украинцев об опасных погодных условиях

Погода в Украине 23 апреля принесет тепло и сильный ветер (фото: pixabay.com)

Днем по Украине ожидаются колебания температуры от +14 до +20 градусов выше нуля. Теплее всего сегодня будет на Закарпатье и в столице Украины - столбики термометров покажут от +18 до +20 тепла.

Самая низкая температура днем установится на Одесщине и в Крыму, здесь ожидается от +14 до +17 градусов.

Синоптики предупредили украинцев об опасных погодных условиях

Погода в Украине 23 апреля принесет тепло и сильный ветер (фото: facebook.com/ukrgmc.official)

Ранее мы писали о том, что Наталка Диденко рассказала, когда в Украину придет настоящее тепло.

К слову, народный синоптик Леонид Горбань также сообщил, когда в Украину придет долгожданное потепление.

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