Погода в Україні в день дебатів: синоптики дали прогноз

Погода в Україні в день дебатів 19 квітня принесе потепління (фото: pixabay.com)

Погода в Україні в п'ятницю дещо покращиться

Погода в Україні в п'ятницю, 19 квітня, в день дебатів кандидатів в президенти дещо покращиться - сьогодні будет трохи тепліше, порівняно з четвергом. Проте в деяких областях буде волого і мокро, повідомляє Український гідрометцентр.

Погодні умови в країні повільно, але вірно, починають радувати українців. Незважаючи на нічні заморозки, які цієї ночі відчули на собі мешканці північного сходу, вдень буде значно приємніше.

Невеликий дощ сьогодні можливий в Житомирській, Вінницькій, Київській та Чернігівській областях. На решті територій буде сухо, вважають синоптики.

Погода в Україні в день дебатів 19 квітня принесе потепління (фото: pixabay.com)

Найтепліше в останній день робочого тижня буде на Заході - тут повітря прогріється до +13... +16 градусів. А на Закарпатті навіть до +19 тепла.

На решті територій України буде від +10 до +14 тепла.

Вітер подарує українцям сюрпризи: якщо на Заході буде зовсім спокійно (3-8 м/с), то на Півночі і в Центрі вже 5-10 м/с, а на Сході і Півдні задуватиме від 7 до 10 метрів за секунду.

В Києві сьогодні вдень очікується невеликий дощ, буде доволі тепло - від +12 до +14 градусів, вітер північно-східний, 5-10 метрів за секунду.

Погода в Україні в день дебатів 19 квітня принесе потепління (фото: meteo.gov.ua)

До слова, народний синоптик Леонід Горбань розповів, коли в Україну прийде довгоочікуване потепління.

Також Леонід Горбань повідомив, якою буде погода над НСК "Олімпійський" у день дебатів 19 квітня.