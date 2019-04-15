Дебати Зеленського і Порошенко: синоптик розповів про погоду 19 квітня

Фото: Погода в Україні на дебати Зеленського і Порошенко (колаж РБК-Україна)

Дебати Зеленського і Порошенко пройдуть 19 квітня. Якою буде погода у цей день, розповів народний синоптик

Дебати Зеленського і Порошенко мають пройти в Києві в п'ятницю 19 квітня. У неділю, 14 квітня, Зеленський на дебати в НСК "Олімпійський" не прийшов, тому в них брав участь тільки Порошенко.

Очікується, що 19 квітня дебати також пройдуть на стадіоні, як і минулої неділі. Порошенко хоче провести їх у відповідності з законом на Суспільному, але Зеленський все ж має намір прийти на стадіон і вести зв'язок з Порошенком дистанційно, якщо той з'явиться на НСК "Олімпійський".

Якою буде погода 19 квітня під час дебатів, коли їх доведеться провести на відкритому повітрі і на стадіоні збереться багато людей? Прогноз погоди на 19 квітня у коментарі Styler дав народний синоптик Леонід Горбань.

За його словами, у день дебатів кандидатів у президенти України погода буде "більш-менш хорошою", якщо не вважати того, що в цей день буде хмарно.

Фото: Погода в Україні на дебати 19 квітня (РБК-Україна)

“Думаю, дебатам мало що завадить. В цей день в Києві буде хмарно, але дощу бути не повинно. Температура повітря буде досягати 12-13 градусів тепла. Буде не так тепло, як комусь хотілося б, але і заморозків теж не очікується", - прокоментував Горбань.

За його словами, похмура погода буде в столиці і за кілька днів до дебатів. У вівторок, 16 квітня, як і в середу, 17 квітня, будуть йти дощі, але в четвер вони припиняться.

“Якраз у день дебатів дощів не варто очікувати. В цей день небо можуть затягнути хмари, але нижче 12 градусів тепла стовпчики термометрів опускатимуться не будуть", - говорить народний синоптик.

Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували заморозки та мокрий сніг в більшості регіонів України. Розповіли, яким областям не пощастить з погодою.

Також Леонід Горбань розповів, якою буде погода під час виборів президента України 21 квітня.