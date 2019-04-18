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Заморозки та вітер: синоптик дала прогноз до кінця тижня

STYLERЖиття    18.04.2019 - 12:11
Заморозки та вітер: синоптик дала прогноз до кінця тижня
Погода в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні здивує сюрпризами в найближчі дні

Погода в Україні в найближчі дні буде мінливою і вітряною. Очікується потепління, але в кількох областях збережуться нічні заморозки. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко у своєму блозі на сайті opinionua.com.

Погода в найближчі дні буде вітряної та як зазначила Діденко, щороку у Вербну неділю дме сильний вітер. Вона додала, що 19-21 квітня буде вітер північний і північно-східний, сильний, місцями навіть з поривами.

Температура повітря буде поступово підвищуватися, вдень прогріється до +15 +19 градусів, але ночі будуть холодними, місцями з заморозками.

"Температура повітря буде поступово підвищуватися, протягом дня стовпчики термометрів коливатимуться в межах +11 +16 градусів. У неділю, 21 квітня, в день президентських виборів, теплою очікується західна частина України, максимально передбачається +15 +19 градусів. Ночі в Україні будуть залишатися холодними +3 +7 градусів, у західній частині можливі заморозки 0-3 морозу", - написала Діденко.

Заморозки та вітер: синоптик дала прогноз до кінця тижня

Карта погоди

Вона зазначила, що 19 і 20 квітня суттєві опади малоймовірні, а ось 21 квітня атмосферний фронт принесе періодичні дощі на захід і північ країни.

У Києві до кінця тижня буде прохолодно. Нічна температура повітря становитиме +2 +5 градусів, протягом дня повітря прогріється до +11 +14 градусів. Суттєві опади малоймовірні, але в неділю збільшиться хмарність та місцями пройде невеликий дощ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики дали оптимістичний прогноз погоди.

А також розповідали про те, що українців попередили про нічні заморозки в найближчі дні.

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