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Погода в Украине в день дебатов: синоптики дали прогноз

STYLERЖизнь    19.04.2019 - 06:45
Погода в Украине в день дебатов: синоптики дали прогноз
Погода в Украине в день дебатов 19 апреля принесет потепление (фото: pixabay.com)

Погода в Украине в пятницу несколько улучшится

Погода в Украине в пятницу, 19 апреля, в день дебатов кандидатов в президенты несколько улучшится - сегодня будет немного теплее, по сравнению с четвергом. Однако в некоторых областях будет влажно и мокро, сообщает Украинский гидрометцентр.

Погодные условия в стране медленно, но верно, начинают радовать украинцев. Несмотря на ночные заморозки, которые этой ночью ощутили на себе жители северо-востока, днем будет значительно приятнее.

Небольшой дождь сегодня возможен в Житомирской, Винницкой, Киевской и Черниговской областях. На остальной территории будет сухо, считают синоптики.

Погода в Украине в день дебатов: синоптики дали прогноз

Погода в Украине в день дебатов 19 апреля принесет потепление (фото: pixabay.com)

Теплее всего в последний день рабочей недели будет на Западе - здесь воздух прогреется до +13... +16 градусов. А на Закарпатье даже до +19 тепла.

На остальной территории Украины будет от +10 до +14 тепла.

Ветер подарит украинцам сюрпризы: если на Западе будет совсем спокойно (3-8 м/с), то на Севере и в Центре уже 5-10 м/с, а на Востоке и Юге задует от 7 до 10 метров в секунду.

В Киеве сегодня днем ожидается небольшой дождь, будет довольно тепло - от +12 до +14 градусов, ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду.

Погода в Украине в день дебатов: синоптики дали прогноз

Погода в Украине в день дебатов 19 апреля принесет потепление (фото: meteo.gov.ua)

К слову, народный синоптик Леонид Горбань рассказал, когда в Украину придет долгожданное потепление.

Леонид Горбань также сообщил, какой будет погода над НСК "Олимпийский" в день дебатов 19 апреля.

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