Синоптик розповіла про різку зміну погоди: коли чекати холодів

Погода в Україні в найближчий тиждень зіпсується
Погода в Україні в найближчі дні все ще буде радувати жителів країни молодим бабиним літом, але вже зовсім скоро ситуація кардинально зміниться. Про це на своїй Facebook-сторінці написала Наталка Діденко.
Синоптик прогнозує, що у вівторок, 10 вересня, в Україні буде панувати справжнє бабине літо з сухою малохмарною погодою. Хіба що на Закарпатті та в Карпатах можуть пройти невеликі дощі.
Температура повітря буде коливатися в межах +24... +29 градусів. Вітер буде спокійним - від 3 до 8 метрів в секунду, але на Заході та Приазов'ї очікуються пориви до 15 метрів в секунду.
Погода в Україні і Києві на тиждень (фото: facebook.com/tala.didenko)
У Києві у вівторок, 10 вересня, буде чудова погода - сухо, малохмарно, повітря прогріється до +27 градусів.
А вже на вихідних, 14-15 вересня погода сильно зміниться - очікується істотне похолодання й опади.
"В найближчі вихідні будемо трястися від холоду і навіть побачимо дощ", - пише Наталка Діденко.
Погода в Україні і Києві на тиждень (скрін: facebook.com/tala.didenko)
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптики розповіли українцям, яка осінь очікується в 2019 році.
Також ми писали, що відомий український астролог пророкує ранню зиму і холодну сніжну осінь в Україні.