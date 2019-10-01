Синоптик розповів, коли в Україні випаде перший сніг

Погода в Україні в листопаді 2019 (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Листопад 2019 стане аномально холодним місяцем

Погода в Україні восени 2019 року сильно засмутила жителів більшості областей. Жителі країни так і не дочекалися справжнього бабиного літа, а перші заморозки відвідали Україну вже в середині вересня. Крім того, метеорологи спрогнозували прохолодний і дощовий жовтень.

Народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував перший сніг в Україні в середині листопада, пише OBOZREVATEL. Він зазначив, що перший справжній сніг випаде 12-17 листопада, однак цей сніг швидко зійде і справжня зима прийде лише в середині грудня, 15-17 числа.

Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Також він розповів, яким буде весь листопад. Перші чотири дні очікуються досить теплими, і повітря в більшості областей прогріється до +14 градусів. А з 5 листопада почнеться істотне похолодання. Денна температура повітря опуститься до +6 +9 градусів.

З 12 по 20 листопада нічна температура повітря опуститься нижче нуля градусів, і в деяких областях очікуються морози до -5 -6 градусів. Після 22 листопада знову трохи потеплішає, вдень буде близько +5 +6 градусів.

Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Як пояснила завідуюча відділом прикладної метеорології і кліматології УКР ГМІ Віра Балабух, в Україні збільшується кількість небезпечних погодних явищ. І основна причина - зростання температури повітря та зміни клімату в Україні.

"У нас зростає інтенсивність злив, в цьому році траплялося таке, коли за кілька годин випадало більше 100 мм опадів, уявіть, це більше 100 літрів на м/кв. Зростає інтенсивність гроз, шквалів, граду. Все частіше виникають смерчі. Крім того, збільшується тривалість теплого періоду, відповідно, всі ці явища починаються раніше і тривають значно довше", - пояснила вона.