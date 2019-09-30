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Сильні морози і сніг: синоптики попередили про аномальну погоду в жовтні

STYLERЖиття    30.09.2019 - 21:10
Сильні морози і сніг: синоптики попередили про аномальну погоду в жовтні
Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні в жовтні піднесе неприємний сюрприз

Погода в Україні у жовтні принесе чимало сюрпризів для жителів різних областей. Як повідомили метеорологи, жовтень можна умовно поділити на три періоди, в яких погодні умови будуть суттєво відрізнятися. Про це пише видання "Акценти".

Перша декада жовтня очікується порівняно теплою. В середньому температура повітря в Україні становитиме близько +20 градусів, середня температура повітря вдень очікується на рівні від +15 до +18 градусів. На півдні буде трохи тепліше і там прогнозується підвищення температури повітря до +24 градусів. У більшості регіонів буде сухо і сонячно.

Сильні морози і сніг: синоптики попередили про аномальну погоду в жовтні

Погода в Україні в жовтні 2019 (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Після 10 жовтня в Україну прийде похолодання і стовпчики термометрів почнуть знижуватись. Очікується від +10 до +14 градусів. На півдні також стане набагато прохолодніше, і температура повітря вдень не перевищить +15 градусів. Крім того, друга декада жовтня буде похмурою і дощовою. Нічна температура повітря почне опускатися і можливі невеликі заморозки.

Сильні морози і сніг: синоптики попередили про аномальну погоду в жовтні

Погода в Україні в жовтні (Ілюстративне фото: pixabay.com)

А після 21 жовтня в країну увірветься справжній холод. Метеорологи прогнозують нічні заморозки до -10 градусів, а також попереджають, що в останній тиждень жовтня очікується сильний туман і мокрий сніг. Туман може створити серйозні неприємні ускладнення для водіїв, так як видимість буде не більше 100 метрів.

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