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Синоптик попередила про небезпечні погоді умови

STYLERЖиття    30.04.2019 - 13:07
Синоптик попередила про небезпечні погоді умови
Погода в Україні 1 травня принесе дощі і штормовий вітер (фото: Getty Images)

Погода в Україні в перший день травня буде мерзенною

Погода в Україні в середу, 1 травня, буде холодною, дощовою, сильний поривчастий вітер подекуди буде набувати штормових значень. Про це попередила Наталка Діденко у Facebook.

За словами синоптика, в нашу країну в середу завітає дощовий циклон Valentin з південного заходу Європи. У більшості областей пройдуть дощі, місцями помірні, а подекуди сильні.

Найменше від негоди постраждає Південь країни, куди дощова стихія добереться лише надвечір. Ймовірність опадів у середу найнижча на Приазов'ї.

Вітер буде сильним на всій території країни, а подекуди пориви навіть сягатимуть штормових позначок.

Синоптик попередила про небезпечні погоді умови

Погода в Україні 1 травня принесе дощі і штормовий вітер (колаж: РБК-Україна)

Найхолодніше в середу буде на Заході та Півночі - вдень +9... +14 градусів. Найвища температура 1 травня очікується на Півдні та в центральних областях, де буде від +15 до +22 градусів.

"На Сході градуси розбіжаться хто куди: на Харківщині +10... +12, на Луганщині +12... +16, на Донеччині +17... +20 градусів", - пише Наталка Діденко. 

Синоптик попередила про небезпечні погоді умови

Погода в Україні 1 травня принесе дощі і штормовий вітер (фото: facebook.com/tala.didenko)

У столиці завтра циклон принесе дощі, сильний поривчастий вітер та прохолодну погоду, від +11 до +13 градусів вище нуля.

Також Наталка Діденко повідомила, що з четверга, з 2 травня, в Україні нарешті почне теплішати.

Синоптик попередила про небезпечні погоді умови

Погода в Україні 1 травня принесе дощі і штормовий вітер (скрін: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, на Великдень негода здивувала жителів Тернопільської області снігом з величезним градом, а в регіонах дощі перетворили вулиці на бурхливі водні потоки.

До слова, синоптики Українського гідрометцентру розповіли, коли в Україні нарешті почне покращуватися погода.

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