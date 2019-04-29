Литиме й гримітиме: коли в Україні вщухнуть дощі

Ілюстративне фото: Дощ (УНІАН)

Погода з 29 квітня по 3 травня буде як суцільний Поливаний понеділок

Погода в Україні з 29 квітня по 3 травня буде дощовою та прохолодною, і тільки в середині тижня прогнозується невелике потепління, й опади ненадовго "зменшать обороти". Про це йдеться в повідомленні синоптиків на сайті Українського гідрометцентру.

У понеділок, 29 квітня, дощі з грозами пройдуть у всіх областях, лише в Криму буде мінлива хмарність.

В середньому по країні температура повітря знизиться до +11... +15 градусів вдень і до +5... +13 градусів у нічний час. Тільки на Півдні українців ще побалує тепла погода - стовпчики термометрів в Одеській, Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях будуть коливатися в межах +20... +22 градусів вдень та від +8 до +11 градусів вночі.

Таким чином погода влаштує українцям справжній Поливаний понеділок у прямому сенсі слова. Тільки на відміну від старовинного обряду в перший понеділок після Великодня цього разу промокнуть не тільки дівчата, але й хлопці.

Карта погоди на 29 квітня (фото: скрін meteo.gov.ua)

У вівторок, 30 квітня, синоптична ситуація залишиться аналогічною - Україну заллє дощами, лише грози "змістяться" на Південь.

Температура повітря в останній день квітня в середньому складе близько +12... +17 градусів, а в південних регіонах будуть вищими - від +20 до +22 градусів в денний час і близько +6... +11 градусів у нічний.

Карта погоди на 30 квітня (фото: скрін meteo.gov.ua)

Перший день травня не принесе особливих змін - опади триватимуть по всій Україні, а грози продовжать плавно рухатися в південному і південно-східному напрямку.

Стоблики термометрів вдень 1 травня покажуть в середньому близько +11... +13 градусів у північних і західних областях (тільки в Закарпатській області буде +16... +18 градусів) і від +16 до +22 градусів у південних, центральних і східних регіонах. Вночі температура повітря становитиме від +6 до +11 градусів (у Чернігівській і Сумській областях очікується від +4 до +6 градусів).

Карта погоди на 1 травня (фото: скрін meteo.gov.ua)

У четвер, 2 травня, нарешті опади почнуть поступатися місцем ясному небі. Сухо буде в Луцькій, Рівненській та Хмельницькій областях, а також у всіх південних регіонах, де погнозируется мінлива хмарність.

Температура повітря вдень 2 травня в середньому по країні становитиме від +11 до +18 градусів (у Донецькій області трохи тепліше - до +20 градусів), а вночі буде від +5 до +10 градусів (на Заході термометри в темний час доби показуватимуть від +3 до +7 градусів).

Карта погоди на 2 травня (фото: скрін meteo.gov.ua)

Дощі повернуться з новою силою вже у п'ятницю, 3 травня. Сильні опади прогнозуються скрізь, крім південних областей.

Температура повітря в останній робочий день тижня не особливо зміниться і залишиться відносно прохолодною - вдень у середньому термометри покажуть від +14 до +17 градусів, вночі - від +3 до +8 градусів.

Карта погоди на 3 травня (фото: скрін meteo.gov.ua)

Нагадаємо, що раніше синоптики дали довгостроковий прогноз на травень. При цьому за їхніми очікуваннями погіршення погодних умов має настати у другій половині останнього весняного місяця.

Також ми писали про те, у травні 2019 українці матимуть 9 вихідних днів, в число яких входять два святкових - 1 травня і 9 травня, при цьому в суботу 11 числа доведеться відпрацьовувати замість 30 квітня.